Идея советника

Простая стратегия по пользовательскому индикатору MA on DeMarker - поиск сигнала на каждом тике, но при этом ограничение: на баре нельзя открыть более одной сделки. У советника нет ни Тейк Профит, ни Стоп Лосс, ни Трейлинга - а закрытие позиции происходит противоположным сигналом.

Сигналы:

Сигналом служит пересечение двух линий индикатора - 'DeMarker' и 'MA on DeMarker'. Дополнительное условие: для сигнала BUY нужно нахождение индикатора (на баре #1) ниже уровня 'DeM: Level DOWN', а для сигнала SELL индикатор (на баре #1) должен быть выше уровня 'DeM: Level UP'.





Рис. 1. MA on DeMarker Simple EA

Особенности:

На одном баре нельзя открыть более одной сделки

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings

Параметр 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Этот же параметр может участвовать в оптимизации.

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.

MA on DeMarker

Параметры пользовательского индикатора

Additional features

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.