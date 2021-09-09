Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA on DeMarker Simple EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1544
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея советника
Простая стратегия по пользовательскому индикатору MA on DeMarker - поиск сигнала на каждом тике, но при этом ограничение: на баре нельзя открыть более одной сделки. У советника нет ни Тейк Профит, ни Стоп Лосс, ни Трейлинга - а закрытие позиции происходит противоположным сигналом.
Сигналы:
Сигналом служит пересечение двух линий индикатора - 'DeMarker' и 'MA on DeMarker'. Дополнительное условие: для сигнала BUY нужно нахождение индикатора (на баре #1) ниже уровня 'DeM: Level DOWN', а для сигнала SELL индикатор (на баре #1) должен быть выше уровня 'DeM: Level UP'.
Рис. 1. MA on DeMarker Simple EA
Особенности:
- На одном баре нельзя открыть более одной сделки
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings
Параметр 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Этот же параметр может участвовать в оптимизации.
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.
MA on DeMarker
Параметры пользовательского индикатора
Additional features
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Индикатор iMA (Moving Average, MA) построенный по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) - то есть это DeMarker сглаженный при помощи MAVolumes Custom
Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметры
Серия 'Color N Bars'. Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"Manual Position Tracking Panel
Панель на базе класса CDialog. Работа по текущему символу. Удаление, установка Тейк Профит, установка Безубытка на группу позиций