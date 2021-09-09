CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MA on DeMarker Simple EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1544
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея советника

Простая стратегия по пользовательскому индикатору MA on DeMarker - поиск сигнала на каждом тике, но при этом ограничение: на баре нельзя открыть более одной сделки. У советника нет ни Тейк Профит, ни Стоп Лосс, ни Трейлинга - а закрытие позиции происходит противоположным сигналом.

Сигналы:

Сигналом служит пересечение двух линий индикатора - 'DeMarker' и 'MA on DeMarker'. Дополнительное условие: для сигнала BUY нужно нахождение индикатора (на баре #1) ниже уровня 'DeM: Level DOWN', а для сигнала SELL индикатор (на баре #1) должен быть выше уровня 'DeM: Level UP'.

    MA on DeMarker Simple EA

    Рис. 1. MA on DeMarker Simple EA

    Особенности:

    • На одном баре нельзя открыть более одной сделки

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings

    Параметр 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Этот же параметр может участвовать в оптимизации.

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.

    MA on DeMarker

    Параметры пользовательского индикатора

    Additional features

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

      MA on DeMarker MA on DeMarker

      Индикатор iMA (Moving Average, MA) построенный по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) - то есть это DeMarker сглаженный при помощи MA

      Volumes Custom Volumes Custom

      Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметры

      FrAMA Color N Bars FrAMA Color N Bars

      Серия 'Color N Bars'. Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"

      Manual Position Tracking Panel Manual Position Tracking Panel

      Панель на базе класса CDialog. Работа по текущему символу. Удаление, установка Тейк Профит, установка Безубытка на группу позиций