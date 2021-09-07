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Bar number - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор нумерует бары (бар #0 - это самый правый бар на графике) при помощи графических объектов OBJ_TEXT. Нумеруются 50 баров. Цвет текста и расположение относительно свечи зависят от типа свечи: бычья она или медвежья.
Рис. 1. Bar number
Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5
Определяет финансовый результат работы советника.CCI Color Levels Out Zone
Торговые сигналы при выходе из зоны.
Volumes Custom
Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметрыMA on DeMarker
Индикатор iMA (Moving Average, MA) построенный по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) - то есть это DeMarker сглаженный при помощи MA