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Индикаторы

Bar number - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1625
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор нумерует бары (бар #0 - это самый правый бар на графике) при помощи графических объектов OBJ_TEXT. Нумеруются 50 баров. Цвет текста и расположение относительно свечи зависят от типа свечи: бычья она или медвежья.

    Bar number

    Рис. 1. Bar number

    Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5 Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5

    Определяет финансовый результат работы советника.

    CCI Color Levels Out Zone CCI Color Levels Out Zone

    Торговые сигналы при выходе из зоны.

    Volumes Custom Volumes Custom

    Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметры

    MA on DeMarker MA on DeMarker

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) построенный по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) - то есть это DeMarker сглаженный при помощи MA