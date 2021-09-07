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Советники

CCI Color Levels Out Zone - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1931
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея советника

Торговля по пользовательскому индикатору CCI Color Levels. Советник максимально облегчён: поиск сигнала только в момент рождения нового бара, нет ни Тейк Профит, ни Стоп Лосс, ни Трейлинга. Закрытие позиции происходит противоположным сигналом.

Сигналы:

Сигналом служит выход индикатора из зоны

  • Сигнал на открытие позиции BUY: индикатор выходит из зоны 'Level DOWN'
  • Сигнал на открытие позиции SELL: индикатор выходит из зоны 'Level UP'

Ниже пример открытие позиции BUY:

    CCI Color Levels Out Zone

    Рис. 1. CCI Color Levels Out Zone. Сигнал BUY

    Особенности:

    • Поиск сигнала только в момент рождения нового бара

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings

    Параметр 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Этот же параметр может участвовать в оптимизации.

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.

    CCI Color Levels

    Параметры пользовательского индикатора

    Additional features

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

      Sum Two iMAs Sum Two iMAs

      Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)

      QQE Arrow QQE Arrow

      QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'

      Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5 Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5

      Определяет финансовый результат работы советника.

      Bar number Bar number

      Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXT