Идея советника

Торговля по пользовательскому индикатору CCI Color Levels. Советник максимально облегчён: поиск сигнала только в момент рождения нового бара, нет ни Тейк Профит, ни Стоп Лосс, ни Трейлинга. Закрытие позиции происходит противоположным сигналом.

Сигналы:

Сигналом служит выход индикатора из зоны

Сигнал на открытие позиции BUY: индикатор выходит из зоны 'Level DOWN'

Сигнал на открытие позиции SELL: индикатор выходит из зоны 'Level UP'

Ниже пример открытие позиции BUY:





Рис. 1. CCI Color Levels Out Zone. Сигнал BUY

Особенности:

Поиск сигнала только в момент рождения нового бара

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings

Параметр 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Этот же параметр может участвовать в оптимизации.

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.

CCI Color Levels

Параметры пользовательского индикатора

Additional features

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.