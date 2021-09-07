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CCI Color Levels Out Zone - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника
Торговля по пользовательскому индикатору CCI Color Levels. Советник максимально облегчён: поиск сигнала только в момент рождения нового бара, нет ни Тейк Профит, ни Стоп Лосс, ни Трейлинга. Закрытие позиции происходит противоположным сигналом.
Сигналы:
Сигналом служит выход индикатора из зоны
- Сигнал на открытие позиции BUY: индикатор выходит из зоны 'Level DOWN'
- Сигнал на открытие позиции SELL: индикатор выходит из зоны 'Level UP'
Ниже пример открытие позиции BUY:
Рис. 1. CCI Color Levels Out Zone. Сигнал BUY
Особенности:
- Поиск сигнала только в момент рождения нового бара
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings
Параметр 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора. Этот же параметр может участвовать в оптимизации.
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.
CCI Color Levels
Параметры пользовательского индикатора
Additional features
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)QQE Arrow
QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'
Определяет финансовый результат работы советника.Bar number
Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXT