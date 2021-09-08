Идея индикатора

Индикатор на базе 'Volumes' - все настройки индикатора вынесены во входные параметры:





Рис. 1. Volumes Custom

Таким индикатором можно управлять из советника: задавать цвета и ширину гистограммы.

Пример работы эксперта:

Рис. 2. Volumes Custom ChartIndicatorAdd