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Индикаторы

Volumes Custom - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2900
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор на базе 'Volumes' - все настройки индикатора вынесены во входные параметры:

    Volumes Custom

    Рис. 1. Volumes Custom

    Таким индикатором можно управлять из советника: задавать цвета и ширину гистограммы.

    Пример работы эксперта:

    Volumes Custom ChartIndicatorAdd

    Рис. 2. Volumes Custom ChartIndicatorAdd

    Bar number Bar number

    Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXT

    Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5 Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5

    Определяет финансовый результат работы советника.

    MA on DeMarker MA on DeMarker

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) построенный по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) - то есть это DeMarker сглаженный при помощи MA

    MA on DeMarker Simple EA MA on DeMarker Simple EA

    Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'