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Volumes Custom - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор на базе 'Volumes' - все настройки индикатора вынесены во входные параметры:
Рис. 1. Volumes Custom
Таким индикатором можно управлять из советника: задавать цвета и ширину гистограммы.
Пример работы эксперта:
Рис. 2. Volumes Custom ChartIndicatorAdd
Bar number
Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXTMagic's Profit - скрипт для MetaTrader 5
Определяет финансовый результат работы советника.
MA on DeMarker
Индикатор iMA (Moving Average, MA) построенный по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) - то есть это DeMarker сглаженный при помощи MAMA on DeMarker Simple EA
Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'