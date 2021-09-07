Простой скрипт, который будет полезен тем, кто использует на одном счету несколько советников, например, при их тестировании. Скрипт позволяет оценить работу конкретного советника - выводит в терминал финансовый результат его работы. Тем самым дает возможность судить об эффективности работы советника.

Результат работы скрипта показан на рисунке ниже.



