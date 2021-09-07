CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5 - скрипт для MetaTrader 5

Aleksei Lesnikov
Aleksei Lesnikov

Aleksei Lesnikov

5 (1)
1 продукт 1 код 1 тема 24 комментария
Просмотров:
1507
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой скрипт, который будет полезен тем, кто использует на одном счету несколько советников, например, при их тестировании. Скрипт позволяет оценить работу конкретного советника - выводит в терминал финансовый результат его работы. Тем самым дает возможность судить об эффективности работы советника.

Результат работы скрипта показан на рисунке ниже.

Result

    CCI Color Levels Out Zone CCI Color Levels Out Zone

    Торговые сигналы при выходе из зоны.

    Sum Two iMAs Sum Two iMAs

    Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)

    Bar number Bar number

    Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXT

    Volumes Custom Volumes Custom

    Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметры