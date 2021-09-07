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Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5 - скрипт для MetaTrader 5
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Простой скрипт, который будет полезен тем, кто использует на одном счету несколько советников, например, при их тестировании. Скрипт позволяет оценить работу конкретного советника - выводит в терминал финансовый результат его работы. Тем самым дает возможность судить об эффективности работы советника.
Результат работы скрипта показан на рисунке ниже.
CCI Color Levels Out Zone
Торговые сигналы при выходе из зоны.Sum Two iMAs
Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)
Bar number
Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXTVolumes Custom
Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметры