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Индикаторы

Sum Two iMAs - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1781
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Исследовать сумму двух индикаторов iMA (Moving Average, MA). 

    Sum Two iMAs

    Рис. 1. Sum Two iMAs

    QQE Arrow QQE Arrow

    QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'

    Bollinger Bands Two Candles Arrow Bollinger Bands Two Candles Arrow

    Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечей

    CCI Color Levels Out Zone CCI Color Levels Out Zone

    Торговые сигналы при выходе из зоны.

    Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5 Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5

    Определяет финансовый результат работы советника.