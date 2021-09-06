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Sum Two iMAs - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Исследовать сумму двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).
Рис. 1. Sum Two iMAs
QQE Arrow
QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'Bollinger Bands Two Candles Arrow
Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечей
CCI Color Levels Out Zone
Торговые сигналы при выходе из зоны.Magic's Profit - скрипт для MetaTrader 5
Определяет финансовый результат работы советника.