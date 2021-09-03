Индикатор

На основе кода QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02] - индикатор для текущего таймфрейма, добавлены два стрелочных буфера 'BUY' и 'SELL' - отображаются когда есть пересечение между 'Fast RSI MA' и 'Slow RSI MA'. Также при появлении стрелок будет предупреждение (звук, Алерт или email) - в зависимости от настроек.





Рис. 1. QQE Arrow