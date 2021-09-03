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Индикаторы

QQE Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4376
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор

На основе кода QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02] - индикатор для текущего таймфрейма, добавлены два стрелочных буфера 'BUY' и 'SELL' - отображаются когда есть пересечение между 'Fast RSI MA' и 'Slow RSI MA'. Также при появлении стрелок будет предупреждение (звук, Алерт или email) - в зависимости от настроек.

    QQE Arrow

    Рис. 1. QQE Arrow

      Bollinger Bands Two Candles Arrow Bollinger Bands Two Candles Arrow

      Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечей

      MA on CHO MA on CHO

      В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHO

      Sum Two iMAs Sum Two iMAs

      Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)

      CCI Color Levels Out Zone CCI Color Levels Out Zone

      Торговые сигналы при выходе из зоны.