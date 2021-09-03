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QQE Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
На основе кода QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02] - индикатор для текущего таймфрейма, добавлены два стрелочных буфера 'BUY' и 'SELL' - отображаются когда есть пересечение между 'Fast RSI MA' и 'Slow RSI MA'. Также при появлении стрелок будет предупреждение (звук, Алерт или email) - в зависимости от настроек.
Рис. 1. QQE Arrow
Bollinger Bands Two Candles Arrow
Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечейMA on CHO
В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHO
Sum Two iMAs
Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)CCI Color Levels Out Zone
Торговые сигналы при выходе из зоны.