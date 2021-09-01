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ParabolicSAR Trend Line Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Новое:
К индикатору ParabolicSAR Trend Line добавлен Alert.
'ParabolicSAR Trend Line' - индикатор на основе стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). Добавлены две линии: 'SAR High' и 'SAR Low'. Когда тренд вниз (SAR находится НАД OHLC баров) линия 'SAR Low' обновляет минимумы, а когда тренд вверх (SAR находится ПОД OHLC баров) линия 'SAR High' обновляет максимумы.
Рис. 1. ParabolicSAR Trend Line Alert
Звуковые оповещения для индикатора CCI при входе/выходе из зон перепроданности/перекупленности (развитие первой версии)MA Color N Bars Force Arrow EA Pending
Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'
В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHOBollinger Bands Two Candles Arrow
Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечей