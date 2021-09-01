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Индикаторы

ParabolicSAR Trend Line Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2649
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Новое:

К индикатору ParabolicSAR Trend Line добавлен Alert.

'ParabolicSAR Trend Line' - индикатор на основе стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). Добавлены две линии: 'SAR High' и 'SAR Low'. Когда тренд вниз (SAR находится НАД OHLC баров) линия 'SAR Low' обновляет минимумы, а когда тренд вверх (SAR находится ПОД OHLC баров) линия 'SAR High' обновляет максимумы.

ParabolicSAR Trend Line Alert

Рис. 1. ParabolicSAR Trend Line Alert

    CCI Alert 2 CCI Alert 2

    Звуковые оповещения для индикатора CCI при входе/выходе из зон перепроданности/перекупленности (развитие первой версии)

    MA Color N Bars Force Arrow EA Pending MA Color N Bars Force Arrow EA Pending

    Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'

    MA on CHO MA on CHO

    В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHO

    Bollinger Bands Two Candles Arrow Bollinger Bands Two Candles Arrow

    Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечей