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MA Color N Bars Force Arrow EA Pending - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1576
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Торговать по пользовательскому индикаторуMA Color N Bars Force Arrow - сигналами служит наличие знака в индикаторном буфере 'Buy stop' или 'Sell stop'. При появлении сигнала выставляется отложенный ордер (BUY STOP или SELL STOP) по цене значка. У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиции по пересечению бара и линии индикатора, а отложенные ордера со временем сами удалится (если они не сработали) - так как их время жизни ограничено.

Торговые сигналы:

Пример ниже дан для случая, когда текущий бар - это бар #1 (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)'. Cигнал SELL STOP проверяется по наличию значка в буфере 'Sell stop'. На рисунке слева видно, что верхний отложенный ордер сработал и потом было размещено ещё два отложенных SELL STOP. Следующий рисунок: на текущем баре свеча пересекает линию индикатора и это сигнал к закрытию позиций SELL:

MA Color N Bars Force Arrow EA Pending

Рис. 1. MA Color N Bars Force Arrow EA Pending


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть выставлен только один отложенный ордер (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Pending: Only one pending')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. 'Search signals on ...' - номер сигнального бара, может быть 'bar #0 (at every tick)' (поиск сигнала внутри бара) и может быть 'bar #1 (on a new bar)' (поиск сигнала только в момент рождения нового бара). Рекомендуется использовать именно 'bar #1 (on a new bar)'.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный. MA Color N Bars Force Arrow

MA Color N Bars Force Arrow:

Группа параметров пользовательского индикатора.

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если  спред будет больше - торговый приказ снимается.  Флаг 'Pending: Only one pending' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одного отложенного ордера. За переворот сигналов отвечает флаг 'Pending: Reverse pending type'. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

Channel three prices Channel three prices

Канал по трём ценам: High, Low и (High-Low)/2

Balance drawdown for one position Close all Balance drawdown for one position Close all

Советник-утилита: отслеживает просадку от баланса (в %) по каждой позиции в отдельности. Если просадка хотя бы одной позиции превышает порог - будут закрыты все позиции, которые есть в рынке

CCI Alert 2 CCI Alert 2

Звуковые оповещения для индикатора CCI при входе/выходе из зон перепроданности/перекупленности (развитие первой версии)

ParabolicSAR Trend Line Alert ParabolicSAR Trend Line Alert

Добавлен Alert к индикатору 'ParabolicSAR Trend Line'