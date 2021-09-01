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MA on CHO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
В подокне отображаются две линии: Chaikin Oscillator, CHO и сглаженный CHO. Сглаживание при помощи Moving Average, MA.
Рис. 1. MA on CHO
ParabolicSAR Trend Line Alert
Добавлен Alert к индикатору 'ParabolicSAR Trend Line'CCI Alert 2
Звуковые оповещения для индикатора CCI при входе/выходе из зон перепроданности/перекупленности (развитие первой версии)
Bollinger Bands Two Candles Arrow
Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечейQQE Arrow
QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'