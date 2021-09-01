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Индикаторы

MA on CHO - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1614
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор

В подокне отображаются две линии: Chaikin Oscillator, CHO и сглаженный CHO. Сглаживание при помощи Moving Average, MA.

    MA on CHO

    Рис. 1. MA on CHO

      ParabolicSAR Trend Line Alert ParabolicSAR Trend Line Alert

      Добавлен Alert к индикатору 'ParabolicSAR Trend Line'

      CCI Alert 2 CCI Alert 2

      Звуковые оповещения для индикатора CCI при входе/выходе из зон перепроданности/перекупленности (развитие первой версии)

      Bollinger Bands Two Candles Arrow Bollinger Bands Two Candles Arrow

      Поиск пересечения линий индикатора 'Bollinger Bands', когда есть паттерн из двух свечей

      QQE Arrow QQE Arrow

      QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'