Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ParabolicSAR Trend Line - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3288
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы индикатора
'ParabolicSAR Trend Line' - индикатор на основе стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). Добавлены две линии: 'SAR High' и 'SAR Low'. Когда тренд вниз (SAR находится НАД OHLC баров) линия 'SAR Low' обновляет минимумы, а когда тренд вверх (SAR находится ПОД OHLC баров) линия 'SAR High' обновляет максимумы.
Рис. 1. ParabolicSAR Trend Line
iGator EA
Торговая стратегия по индикатору Билла Вильямса - Gator OscillatorCurrent Bar
Индикатор использует стиль отображения DRAW_ARROW. Помечает значком все бары
Copier_Pos копировщик позиций.
Простой копировщик открытия-закрытия сделок.Bollinger Bands Oscillator
Индикатор на основе iBands (Bollinger Bands, BB).