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Индикаторы

ParabolicSAR Trend Line - индикатор для MetaTrader 5

wsokr
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3288
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

'ParabolicSAR Trend Line' - индикатор на основе стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). Добавлены две линии: 'SAR High' и 'SAR Low'. Когда тренд вниз (SAR находится НАД OHLC баров) линия 'SAR Low' обновляет минимумы, а когда тренд вверх (SAR находится ПОД OHLC баров) линия 'SAR High' обновляет максимумы.

ParabolicSAR Trend Line

Рис. 1. ParabolicSAR Trend Line

    iGator EA iGator EA

    Торговая стратегия по индикатору Билла Вильямса - Gator Oscillator

    Current Bar Current Bar

    Индикатор использует стиль отображения DRAW_ARROW. Помечает значком все бары

    Copier_Pos копировщик позиций. Copier_Pos копировщик позиций.

    Простой копировщик открытия-закрытия сделок.

    Bollinger Bands Oscillator Bollinger Bands Oscillator

    Индикатор на основе iBands (Bollinger Bands, BB).