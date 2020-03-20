Принцип работы индикатора



'ParabolicSAR Trend Line' - индикатор на основе стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). Добавлены две линии: 'SAR High' и 'SAR Low'. Когда тренд вниз (SAR находится НАД OHLC баров) линия 'SAR Low' обновляет минимумы, а когда тренд вверх (SAR находится ПОД OHLC баров) линия 'SAR High' обновляет максимумы.





Рис. 1. ParabolicSAR Trend Line