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CCI Alert 2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2003
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
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Идея индикатора
Доработка первой версии CCI Alert:
теперь индикатор отлавливает четыре вида сигналов: пересечение уровня 'Level UP (90)' вверх и вниз, пересечение уровня 'Level DOWN (-90)' вверх и вниз
Виды сигналов:
- Sound Name - имя звукового файла (проигрывается всегда, не отключается)
- Repetitions - количество повторов на одном баре
- Pause, in seconds - пауза между повторами
- Alert - флаг включить (выключить) Alert
- Send mail - флаг включить (выключить) отсылку сообщения на email
- Send notification - флаг включить (выключить) отсылку Push сообщений
Рис. 1. CCI Alert 2
MA Color N Bars Force Arrow EA Pending
Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'Channel three prices
Канал по трём ценам: High, Low и (High-Low)/2
ParabolicSAR Trend Line Alert
Добавлен Alert к индикатору 'ParabolicSAR Trend Line'MA on CHO
В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHO