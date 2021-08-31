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Индикаторы

CCI Alert 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2003
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Доработка первой версии CCI Alert:

теперь индикатор отлавливает четыре вида сигналов: пересечение уровня 'Level UP (90)' вверх и вниз, пересечение уровня 'Level DOWN (-90)' вверх и вниз

Виды сигналов:

  • Sound Name - имя звукового файла (проигрывается всегда, не отключается)
  • Repetitions - количество повторов на одном баре
  • Pause, in seconds - пауза между повторами
  • Alert - флаг включить (выключить) Alert
  • Send mail - флаг включить (выключить) отсылку сообщения на email
  • Send notification - флаг включить (выключить) отсылку Push сообщений

CCI Alert 2

Рис. 1. CCI Alert 2

MA Color N Bars Force Arrow EA Pending MA Color N Bars Force Arrow EA Pending

Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'

Channel three prices Channel three prices

Канал по трём ценам: High, Low и (High-Low)/2

ParabolicSAR Trend Line Alert ParabolicSAR Trend Line Alert

Добавлен Alert к индикатору 'ParabolicSAR Trend Line'

MA on CHO MA on CHO

В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHO