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Channel three prices - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Канал без усреднений, строится по трём ценам: High, Low и (High-Low)/2
Рис. 1. Channel three prices
Balance drawdown for one position Close all
Советник-утилита: отслеживает просадку от баланса (в %) по каждой позиции в отдельности. Если просадка хотя бы одной позиции превышает порог - будут закрыты все позиции, которые есть в рынкеTimeDaylightCorrections
Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.
MA Color N Bars Force Arrow EA Pending
Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'CCI Alert 2
Звуковые оповещения для индикатора CCI при входе/выходе из зон перепроданности/перекупленности (развитие первой версии)