Channel three prices

Советник-утилита: отслеживает просадку от баланса (в %) по каждой позиции в отдельности. Если просадка хотя бы одной позиции превышает порог - будут закрыты все позиции, которые есть в рынке

Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.