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Индикаторы

Channel three prices - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2386
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор

Канал без усреднений, строится по трём ценам: High, Low и (High-Low)/2

    Channel three prices

    Рис. 1. Channel three prices

      Balance drawdown for one position Close all Balance drawdown for one position Close all

      Советник-утилита: отслеживает просадку от баланса (в %) по каждой позиции в отдельности. Если просадка хотя бы одной позиции превышает порог - будут закрыты все позиции, которые есть в рынке

      TimeDaylightCorrections TimeDaylightCorrections

      Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.

      MA Color N Bars Force Arrow EA Pending MA Color N Bars Force Arrow EA Pending

      Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'

      CCI Alert 2 CCI Alert 2

      Звуковые оповещения для индикатора CCI при входе/выходе из зон перепроданности/перекупленности (развитие первой версии)