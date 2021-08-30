Советник-утилита

Советник закроет все позиции (без ограничения по символу и Magic number) если будет выполнено условие: хотя бы одна позиция имеет просадку (в % от баланса) больше заданного значения 'Balance drawdown for one position ('%')'.





Рис. 1. Balance drawdown for one position Close all