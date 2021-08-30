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Balance drawdown for one position Close all - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита
Советник закроет все позиции (без ограничения по символу и Magic number) если будет выполнено условие: хотя бы одна позиция имеет просадку (в % от баланса) больше заданного значения 'Balance drawdown for one position ('%')'.
Рис. 1. Balance drawdown for one position Close all
TimeDaylightCorrections
Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.Difference Two iMA
Индикатор разницы между быстрой ('Fast') и медленной ('Slow') iMA (Moving Average)
Channel three prices
Канал по трём ценам: High, Low и (High-Low)/2MA Color N Bars Force Arrow EA Pending
Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'