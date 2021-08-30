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Balance drawdown for one position Close all - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1364
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Советник-утилита

Советник закроет все позиции (без ограничения по символу и Magic number) если будет выполнено условие: хотя бы одна позиция имеет просадку (в % от баланса) больше заданного значения 'Balance drawdown for one position ('%')'.

    Balance drawdown for one position Close all

    Рис. 1. Balance drawdown for one position Close all

      TimeDaylightCorrections TimeDaylightCorrections

      Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.

      Difference Two iMA Difference Two iMA

      Индикатор разницы между быстрой ('Fast') и медленной ('Slow') iMA (Moving Average)

      Channel three prices Channel three prices

      Канал по трём ценам: High, Low и (High-Low)/2

      MA Color N Bars Force Arrow EA Pending MA Color N Bars Force Arrow EA Pending

      Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора 'MA Color N Bars Force Arrow'