Индикатор написан по просьбе в этом сообщении.

Для медвежьих:

- минимум третьей cвечи ниже минимума второй свечи, а минимум второй свечи ниже минимума первой свечи;

- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;

- разница закрытия и минимума третьей свечи больше разницы закрытия и минимума второй свечи, а разница закрытия и минимума второй свечи больше разницы закрытия и минимума первой свечи;

- третья свеча закрывается в своей верхней части (хотя бы на один пункт выше средины).



Для бычьих:

- максимум третьей cвечи выше максимума второй свечи, а максимум второй свечи выше максимума первой свечи;

- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;

- разница максимума и закрытия третьей свечи больше разницы максимума и закрытия второй свечи, а разница максимума и закрытия второй свечи больше разницы максимума и закрытия первой свечи;

- третья свеча закрывается в своей нижней части (хотя бы на один пункт ниже средины).











