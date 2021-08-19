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Troika - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор написан по просьбе в этом сообщении.Для медвежьих:
- минимум третьей cвечи ниже минимума второй свечи, а минимум второй свечи ниже минимума первой свечи;
- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;
- разница закрытия и минимума третьей свечи больше разницы закрытия и минимума второй свечи, а разница закрытия и минимума второй свечи больше разницы закрытия и минимума первой свечи;
- третья свеча закрывается в своей верхней части (хотя бы на один пункт выше средины).
Для бычьих:
- максимум третьей cвечи выше максимума второй свечи, а максимум второй свечи выше максимума первой свечи;
- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;
- разница максимума и закрытия третьей свечи больше разницы максимума и закрытия второй свечи, а разница максимума и закрытия второй свечи больше разницы максимума и закрытия первой свечи;
- третья свеча закрывается в своей нижней части (хотя бы на один пункт ниже средины).
Индикатор показывает спред на текущем инструментеMasaracsh
Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же
Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике
Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.