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Индикаторы

Troika - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
13729
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор написан по просьбе в этом сообщении.

Для медвежьих:

- минимум третьей cвечи ниже минимума второй свечи, а минимум второй свечи ниже минимума первой свечи;
- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;
- разница закрытия и минимума третьей свечи больше разницы закрытия и минимума второй свечи, а разница закрытия и минимума второй свечи больше разницы закрытия и минимума первой свечи;
- третья свеча закрывается в своей верхней части (хотя бы на один пункт выше средины).

Для бычьих:
- максимум третьей cвечи выше максимума второй свечи, а максимум второй свечи выше максимума первой свечи;
- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;
- разница максимума и закрытия третьей свечи больше разницы максимума и закрытия второй свечи, а разница максимума и закрытия второй свечи больше разницы максимума и закрытия первой свечи;
- третья свеча закрывается в своей нижней части (хотя бы на один пункт ниже средины).



ind Spread ind Spread

Индикатор показывает спред на текущем инструменте

Masaracsh Masaracsh

Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же

Функция для разделения тысячных знаков пробелом. Функция для разделения тысячных знаков пробелом.

Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.

Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике

Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.