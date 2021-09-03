Функция пригодится если вы программируете события в OnChartEvent Только не забудьте включить флаг получения событий для мыши.

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сама функция очень простая, на входе координаты мыши и название искомого объекта. Я сделал её для объекта

OBJ_RECTANGLE и пробую его покрасить. void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (Rollover (( int )lparam,( int )dparam, "My_Object" , 5 )== true ) ObjectSetInteger ( 0 , "My_Object" , OBJPROP_COLOR , clrDeepSkyBlue ); else ObjectSetInteger ( 0 , "My_Object" , OBJPROP_COLOR , clrBlue ); } }

Таким образом можно задавать любое событие по наведению мыши. Если у вас есть что добавить, пишите!











































































































