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Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике - библиотека для MetaTrader 4

Aleksandr Krokhalev
Aleksandr Krokhalev

Aleksandr Krokhalev

4.5 (62)
8 продуктов 2 кода
Просмотров:
1407
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Функция пригодится если вы программируете события в OnChartEvent Только не забудьте включить флаг получения событий для мыши.

int OnInit()

{

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,true); //сообщает координаты мыши

        return (INIT_SUCCEEDED);

}

Сама функция очень простая, на входе координаты мыши и название искомого объекта. Я сделал её для объекта 

OBJ_RECTANGLE  и пробую его покрасить.

//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)//событие перемещение мыши
        {
          //получаем координаты  x = lparam; y=dparam     
          if(Rollover ((int)lparam,(int)dparam,"My_Object",5)==true)
          ObjectSetInteger(0,"My_Object", OBJPROP_COLOR, clrDeepSkyBlue);
          else 
          ObjectSetInteger(0,"My_Object", OBJPROP_COLOR, clrBlue);
        }
   
  }

ПримерТаким образом можно задавать любое событие по наведению мыши. Если у вас есть что добавить, пишите!




























Функция для разделения тысячных знаков пробелом. Функция для разделения тысячных знаков пробелом.

Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.

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