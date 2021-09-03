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Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике - библиотека для MetaTrader 4
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Функция пригодится если вы программируете события в OnChartEvent Только не забудьте включить флаг получения событий для мыши.
int OnInit() { ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,true); //сообщает координаты мыши return (INIT_SUCCEEDED); }
Сама функция очень простая, на входе координаты мыши и название искомого объекта. Я сделал её для объекта
OBJ_RECTANGLE и пробую его покрасить.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)//событие перемещение мыши { //получаем координаты x = lparam; y=dparam if(Rollover ((int)lparam,(int)dparam,"My_Object",5)==true) ObjectSetInteger(0,"My_Object", OBJPROP_COLOR, clrDeepSkyBlue); else ObjectSetInteger(0,"My_Object", OBJPROP_COLOR, clrBlue); } }
Таким образом можно задавать любое событие по наведению мыши. Если у вас есть что добавить, пишите!
Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.Troika
Индикатор показывающий паттерн из трёх свечей.
Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.BlackAndWhite
Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечей