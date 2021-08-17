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ind Spread - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает спред на текущем инструменте
Можете перемещать надпись мышью в любое место экрана.
Настройки цвета и размер текста в параметрах
Индикатор создан в двух вариантах на МТ5 и МТ4
Masaracsh
Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-жеMA Filling Trend with Shift
Усовершенствованный индикатор MA Filling Trend с добавлением параметра сдвига MA.
Troika
Индикатор показывающий паттерн из трёх свечей.Функция для разделения тысячных знаков пробелом.
Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.