Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же

Усовершенствованный индикатор MA Filling Trend с добавлением параметра сдвига MA.