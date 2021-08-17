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Индикаторы

ind Spread - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
5317
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает спред на текущем инструменте
Можете перемещать надпись мышью в любое место экрана.

Настройки цвета и размер текста в параметрах
Индикатор создан в двух вариантах на МТ5 и МТ4


Masaracsh Masaracsh

Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же

MA Filling Trend with Shift MA Filling Trend with Shift

Усовершенствованный индикатор MA Filling Trend с добавлением параметра сдвига MA.

Troika Troika

Индикатор показывающий паттерн из трёх свечей.

Функция для разделения тысячных знаков пробелом. Функция для разделения тысячных знаков пробелом.

Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.