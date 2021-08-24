Если Вы программируете робота или индикатор и в вашем проекте есть визуальное меню для вывода данных, то вам может пригодиться данная функция.

Она поможет сделать числа более читаемыми. Это относится денежным единицам.

Например вместо 2411271.44 пользователь увидит 2 411 271.44

Согласитесь, разделённые пробелами они выглядят совсем иначе.

Я использую эту функцию в своих проектах.







