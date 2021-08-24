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Функция для разделения тысячных знаков пробелом. - библиотека для MetaTrader 4
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Если Вы программируете робота или индикатор и в вашем проекте есть визуальное меню для вывода данных, то вам может пригодиться данная функция.
Она поможет сделать числа более читаемыми. Это относится денежным единицам.
Например вместо 2411271.44 пользователь увидит 2 411 271.44
Согласитесь, разделённые пробелами они выглядят совсем иначе.
Я использую эту функцию в своих проектах.
Индикатор показывающий паттерн из трёх свечей.ind Spread
Индикатор показывает спред на текущем инструменте
Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.AdvMA
Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.