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Функция для разделения тысячных знаков пробелом. - библиотека для MetaTrader 4

Aleksandr Krokhalev
Aleksandr Krokhalev

Aleksandr Krokhalev

4.5 (62)
8 продуктов 2 кода
Просмотров:
1051
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Если Вы программируете робота или индикатор и в вашем проекте есть визуальное меню для вывода данных, то вам может пригодиться данная функция.
Она поможет сделать числа более читаемыми. Это относится денежным единицам. 
Например вместо 2411271.44 пользователь увидит   2 411 271.44

Согласитесь, разделённые пробелами они выглядят совсем иначе.

Я использую эту функцию в своих проектах.



    Troika Troika

    Индикатор показывающий паттерн из трёх свечей.

    ind Spread ind Spread

    Индикатор показывает спред на текущем инструменте

    Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике

    Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.

    AdvMA AdvMA

    Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.