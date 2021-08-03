Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ советник, написанный вследствие бессонницы.

Код не использует OrdersTotal() и циклов for/while, ориентируется на максимальную скорость OnTick() и минимизацию накладных расходов.

Money Managment



при проигрыше, увеличиваем Тейк и Стоп на 1 спред.

при выигрыше делаем обратный шаг пока не вернёмся в прежний диапазон.

если в худшую сторону сделано больше STEPS шагов то включается мартингейл на возврат расходов



