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Masaracsh - эксперт для MetaTrader 4
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Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ советник, написанный вследствие бессонницы.
Код не использует OrdersTotal() и циклов for/while, ориентируется на максимальную скорость OnTick() и минимизацию накладных расходов.
Money Managment
- при проигрыше, увеличиваем Тейк и Стоп на 1 спред.
- при выигрыше делаем обратный шаг пока не вернёмся в прежний диапазон.
- если в худшую сторону сделано больше STEPS шагов то включается мартингейл на возврат расходов
если хотите пробовать на демо или даже реальных счетах, добавьте останов по нехватке средств и функции сохранения/восстановления состояния
MA Filling Trend with Shift
Усовершенствованный индикатор MA Filling Trend с добавлением параметра сдвига MA.Remainder Division
Остаток от деления.
ind Spread
Индикатор показывает спред на текущем инструментеTroika
Индикатор показывающий паттерн из трёх свечей.