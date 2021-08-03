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Masaracsh - эксперт для MetaTrader 4

Maxim Kuznetsov
Maxim Kuznetsov

Maxim Kuznetsov

3.7 (30)
Мой главный проект - библиотека ATcl http://luxtrade.ru/atcl:start
Интеграция MT4 со всем миром. Excel, Rest-API, почта, веб-сокеты и многое многое другое доступно в МетаТрейдер
33 продукта 7 кодов 128 тем 12573 комментария
Просмотров:
6300
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ советник, написанный вследствие бессонницы. 

Код не использует OrdersTotal() и циклов for/while, ориентируется на максимальную скорость OnTick() и минимизацию накладных расходов. 

Money Managment

  • при проигрыше, увеличиваем Тейк и Стоп на 1 спред.
  • при выигрыше делаем обратный шаг пока не вернёмся в прежний диапазон.
  • если в худшую сторону сделано больше STEPS шагов то включается мартингейл на возврат расходов

если хотите пробовать на демо или даже реальных счетах, добавьте останов по нехватке средств и функции сохранения/восстановления состояния

    MA Filling Trend with Shift MA Filling Trend with Shift

    Усовершенствованный индикатор MA Filling Trend с добавлением параметра сдвига MA.

    Remainder Division Remainder Division

    Остаток от деления.

    ind Spread ind Spread

    Индикатор показывает спред на текущем инструменте

    Troika Troika

    Индикатор показывающий паттерн из трёх свечей.