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Индикаторы

Daily Trading Statistics Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2193
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор-утилита отображает (при помощи четырёх графических объектов OBJ_LABEL) торговую статистику за день в разделе СДЕЛОК.

Отображает:

  • Trades of day - количество сделок за день
  • Wining trade - прибыль за день (в валюте торгового счёта), учитывает комиссию, своп и прибыль
  • Losing tyrade - убыток за день (в валюте торгового счёта) , учитывает комиссию, своп и прибыль
  • Total profit - итоговая прибыль за день (в валюте торгового счёта) , учитывает комиссию, своп и прибыль

Каждый объект можно гибко настраивать - задавать отступ по вертикале, размер и тип шрифта, цвет ...

Индикатор обращается к торговой истории на каждом тике.

Daily Trading Statistics Indicator

Рис. 1. Daily Trading Statistics Indicator и индикатор-панель

    Coral EA Coral EA

    Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Coral'

    NetPrice TakeProfit NetPrice TakeProfit

    Советник-утилита - выставляет общий тейк профит для позиций BUY и SELL

    ScreenShotOptimization ScreenShotOptimization

    Скрипт, сохраняет скриншоты графика баланса каждого прохода оптимизации.

    iMA Close positions opened manually iMA Close positions opened manually

    Советник-утилита: если бар закрывается выше (или ниже) индикатора iMA (Moving Average, MA) - то позиции, которые открытые вручную, будут закрыты.