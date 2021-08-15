Идея индикатора

Индикатор-утилита отображает (при помощи четырёх графических объектов OBJ_LABEL) торговую статистику за день в разделе СДЕЛОК.

Отображает:

Trades of day - количество сделок за день

- количество сделок за день Wining trade - прибыль за день (в валюте торгового счёта), учитывает комиссию, своп и прибыль

- прибыль за день (в валюте торгового счёта), учитывает комиссию, своп и прибыль Losing tyrade - убыток за день (в валюте торгового счёта) , учитывает комиссию, своп и прибыль

- убыток за день (в валюте торгового счёта) Total profit - итоговая прибыль за день (в валюте торгового счёта) , учитывает комиссию, своп и прибыль

Каждый объект можно гибко настраивать - задавать отступ по вертикале, размер и тип шрифта, цвет ...

Индикатор обращается к торговой истории на каждом тике.

Рис. 1. Daily Trading Statistics Indicator и индикатор-панель