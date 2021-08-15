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Daily Trading Statistics Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор-утилита отображает (при помощи четырёх графических объектов OBJ_LABEL) торговую статистику за день в разделе СДЕЛОК.
Отображает:
- Trades of day - количество сделок за день
- Wining trade - прибыль за день (в валюте торгового счёта), учитывает комиссию, своп и прибыль
- Losing tyrade - убыток за день (в валюте торгового счёта) , учитывает комиссию, своп и прибыль
- Total profit - итоговая прибыль за день (в валюте торгового счёта) , учитывает комиссию, своп и прибыль
Каждый объект можно гибко настраивать - задавать отступ по вертикале, размер и тип шрифта, цвет ...
Индикатор обращается к торговой истории на каждом тике.
Рис. 1. Daily Trading Statistics Indicator и индикатор-панель
Coral EA
Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Coral'NetPrice TakeProfit
Советник-утилита - выставляет общий тейк профит для позиций BUY и SELL
ScreenShotOptimization
Скрипт, сохраняет скриншоты графика баланса каждого прохода оптимизации.iMA Close positions opened manually
Советник-утилита: если бар закрывается выше (или ниже) индикатора iMA (Moving Average, MA) - то позиции, которые открытые вручную, будут закрыты.