Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Coral:. Сам индикатор, а также OHLC баров берется с заданного таймфрейма 'Working timeframe'. Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY:

бар #1 - бычий

цена Low бара #2 ниже индикатора

цена High бара #1 выше индикатора

Сигнал на открытие SELL:

бар #1 - медвежий

цена High бара #2 выше индикатора

бара #2 индикатора цена Low бара #1 ниже индикатора





Рис. 1. Coral EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

Corrected AMA:

Параметры пользовательского индикатора

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.