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Coral EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1798
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Coral EA.mq5 (56.71 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Coral.mq5 (10.67 KB) просмотр
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Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Coral:. Сам индикатор, а также OHLC баров берется с заданного таймфрейма 'Working timeframe'. Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. 

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY:

  • бар #1 - бычий
  • цена Low бара #2 ниже индикатора
  • цена High бара #1 выше индикатора

Сигнал на открытие SELL:

  • бар #1 - медвежий
  • цена High бара #2 выше индикатора
  • цена Low бара #1 ниже индикатора

    Coral EA

    Рис. 1. Coral EA


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    Corrected AMA:

    Параметры пользовательского индикатора

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    NetPrice TakeProfit NetPrice TakeProfit

    Советник-утилита - выставляет общий тейк профит для позиций BUY и SELL

    Intraday Fractals Intraday Fractals

    Индикатор без индикаторных буферов. Рисует линии для фракталов внутри дня

    Daily Trading Statistics Indicator Daily Trading Statistics Indicator

    Индикатор-утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABEL

    ScreenShotOptimization ScreenShotOptimization

    Скрипт, сохраняет скриншоты графика баланса каждого прохода оптимизации.