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iMA Close positions opened manually - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита
Советник отслеживает все позиции по текущему символу открытые вручную. Если бар 'Bar Current' закрывается выше (или ниже) индикатора 'Moving Average' - позиции BUY (или SELL) будут закрыты.
Рис. 1. iMA Close positions opened manually
ScreenShotOptimization
Скрипт, сохраняет скриншоты графика баланса каждого прохода оптимизации.Daily Trading Statistics Indicator
Индикатор-утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABEL
Spring
Паттерн из трёх последовательных баровiMACD iStochastic
Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфрейм