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iMA Close positions opened manually - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1315
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Советник-утилита 

Советник отслеживает все позиции по текущему символу открытые вручную. Если бар 'Bar Current' закрывается выше (или ниже) индикатора 'Moving Average' - позиции BUY (или SELL) будут закрыты.

    iMA Close positions opened manually

    Рис. 1. iMA Close positions opened manually

      ScreenShotOptimization ScreenShotOptimization

      Скрипт, сохраняет скриншоты графика баланса каждого прохода оптимизации.

      Daily Trading Statistics Indicator Daily Trading Statistics Indicator

      Индикатор-утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABEL

      Spring Spring

      Паттерн из трёх последовательных баров

      iMACD iStochastic iMACD iStochastic

      Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфрейм