Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Corrected AMA. Сам индикатор, а также OHLC баров берется с заданного таймфрейма 'Working timeframe'. Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY: бар #0 - бычий, цена Open ниже линии 'Corrected AMA', а цена Close выше линии 'Corrected AMA'. Сигнал SELL зеркальные. Ниже пример отработки двух сигналов:





Рис. 1. Corrected AMA EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

Corrected AMA:

Параметры пользовательского индикатора

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.