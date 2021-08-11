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Corrected AMA EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1459
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Corrected AMA EA.mq5 (57.32 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Corr AMA.mq5 (15.82 KB) просмотр
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Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Corrected AMA. Сам индикатор, а также OHLC баров берется с заданного таймфрейма 'Working timeframe'. Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. 

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY: бар #0 - бычий, цена Open ниже линии 'Corrected AMA', а цена Close выше линии 'Corrected AMA'. Сигнал SELL зеркальные. Ниже пример отработки двух сигналов:

    Corrected AMA EA

    Рис. 1. Corrected AMA EA


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    Corrected AMA:

    Параметры пользовательского индикатора

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

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