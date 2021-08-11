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Corrected AMA EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает по пользовательскому индикатору Corrected AMA. Сам индикатор, а также OHLC баров берется с заданного таймфрейма 'Working timeframe'. Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Сигнал на открытие BUY: бар #0 - бычий, цена Open ниже линии 'Corrected AMA', а цена Close выше линии 'Corrected AMA'. Сигнал SELL зеркальные. Ниже пример отработки двух сигналов:
Рис. 1. Corrected AMA EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
Corrected AMA:
Параметры пользовательского индикатора
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator). Раскраска индикатора в стиле 'Four Colors'AD Custom Smoothing EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'AD Custom Smoothing'
Индикатор без индикаторных буферов. Рисует линии для фракталов внутри дняNetPrice TakeProfit
Советник-утилита - выставляет общий тейк профит для позиций BUY и SELL