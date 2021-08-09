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AD Custom Smoothing EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Стратегия работает по пользовательскому индикатору AD Custom Smoothing, индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. Кстати, параметр 'Working timeframe' - это оптимизируемый параметр. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Лучше привести блок поиска сигналов из функции 'SearchTradingSignals':
//--- BUY Signal if(ad_smoothing_buffer[2]<ad_smoothing_buffer[1] && ad_smoothing_buffer[1]<ad_smoothing_buffer[0]) if(ad_buffer[1]<ad_smoothing_buffer[1] && ad_buffer[0]>ad_smoothing_buffer[0]) *** //--- SELL Signal if(ad_smoothing_buffer[2]>ad_smoothing_buffer[1] && ad_smoothing_buffer[1]>ad_smoothing_buffer[0]) if(ad_buffer[1]>ad_smoothing_buffer[1] && ad_buffer[0]<ad_smoothing_buffer[0]) ***
Сигнал на открытие BUY: три последних значения усредненной линии должны расти. При этом AD индикатор на баре #1 ниже усреднённой линии, а AD на баре #0 - выше усреднённой линии. Для сигнала SELL всё зеркально.
Рис. 1. AD Custom Smoothing EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
Custom Smoothing:
Параметры пользовательского индикатора
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
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