Торговая стратегия

Стратегия работает по пользовательскому индикатору AD Custom Smoothing, индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. Кстати, параметр 'Working timeframe' - это оптимизируемый параметр. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Лучше привести блок поиска сигналов из функции 'SearchTradingSignals':

if (ad_smoothing_buffer[ 2 ]<ad_smoothing_buffer[ 1 ] && ad_smoothing_buffer[ 1 ]<ad_smoothing_buffer[ 0 ]) if (ad_buffer[ 1 ]<ad_smoothing_buffer[ 1 ] && ad_buffer[ 0 ]>ad_smoothing_buffer[ 0 ]) *** if (ad_smoothing_buffer[ 2 ]>ad_smoothing_buffer[ 1 ] && ad_smoothing_buffer[ 1 ]>ad_smoothing_buffer[ 0 ]) if (ad_buffer[ 1 ]>ad_smoothing_buffer[ 1 ] && ad_buffer[ 0 ]<ad_smoothing_buffer[ 0 ]) ***

Сигнал на открытие BUY: три последних значения усредненной линии должны расти. При этом AD индикатор на баре #1 ниже усреднённой линии, а AD на баре #0 - выше усреднённой линии. Для сигнала SELL всё зеркально.





Рис. 1. AD Custom Smoothing EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

Custom Smoothing:

Параметры пользовательского индикатора

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.