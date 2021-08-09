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AD Custom Smoothing EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1257
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Стратегия работает по пользовательскому индикатору AD Custom Smoothing, индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. Кстати, параметр 'Working timeframe' - это оптимизируемый параметр. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. 

Торговые сигналы:

Лучше привести блок поиска сигналов из функции 'SearchTradingSignals':

//--- BUY Signal
   if(ad_smoothing_buffer[2]<ad_smoothing_buffer[1] && ad_smoothing_buffer[1]<ad_smoothing_buffer[0])
      if(ad_buffer[1]<ad_smoothing_buffer[1] && ad_buffer[0]>ad_smoothing_buffer[0])
        ***
//--- SELL Signal
   if(ad_smoothing_buffer[2]>ad_smoothing_buffer[1] && ad_smoothing_buffer[1]>ad_smoothing_buffer[0])
      if(ad_buffer[1]>ad_smoothing_buffer[1] && ad_buffer[0]<ad_smoothing_buffer[0])
        ***

Сигнал на открытие BUY: три последних значения усредненной линии должны расти. При этом AD индикатор на баре #1 ниже усреднённой линии, а AD на баре #0 - выше усреднённой линии. Для сигнала SELL всё зеркально.

    AD Custom Smoothing EA

    Рис. 1. AD Custom Smoothing EA


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    Custom Smoothing:

    Параметры пользовательского индикатора

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    AD Custom Smoothing AD Custom Smoothing

    Индикатор 'Accumulation/Distribution' сглаженный при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh.

    Cumulative candle 2 Cumulative candle 2

    Кумулятивная свеча, с учетом High и Low

    Alligator Histogram Four Colors Alligator Histogram Four Colors

    Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator). Раскраска индикатора в стиле 'Four Colors'

    Corrected AMA EA Corrected AMA EA

    Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Corrected AMA'