Индикатор

Индикатор не имеет индикаторных буферов - индикатор рисует линии от фракталов внутри дня:





Рис. 1. Intraday Fractals

Таким образом показываются уровни фракталов внутри дня. При начале нового дня все линии удаляются и рисуются уже новые линии.