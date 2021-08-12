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Индикаторы

Intraday Fractals - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2346
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор 

Индикатор не имеет индикаторных буферов - индикатор рисует линии от фракталов внутри дня:

    Intraday Fractals

    Рис. 1. Intraday Fractals

    Таким образом показываются уровни фракталов внутри дня. При начале нового дня все линии удаляются и рисуются уже новые линии.

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