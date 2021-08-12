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Intraday Fractals - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Индикатор не имеет индикаторных буферов - индикатор рисует линии от фракталов внутри дня:
Рис. 1. Intraday Fractals
Таким образом показываются уровни фракталов внутри дня. При начале нового дня все линии удаляются и рисуются уже новые линии.
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