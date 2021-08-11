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Alligator Histogram Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие первой версии индикатора( Alligator Histogram ) - простой цветной гистограммы.
После многих тестов били внесены поправки - гистограмма теперь раскрашивается в стиле 'Four Colors':
Рис. 1. Alligator Histogram Four Colors
Алгоритм раскраски гистограммы - учитывается находится ли гистограмма выше/ниже нуля и находится ли она выше/ниже предыдущего столбика:
/*
'AlligatorBuffer' > previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' < 0.0 -> 'Color'=1.0
'AlligatorBuffer' > previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' > 0.0 -> 'Color'=2.0
'AlligatorBuffer' < previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' > 0.0 -> 'Color'=3.0
'AlligatorBuffer' < previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' < 0.0 -> 'Color'=4.0
*/
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