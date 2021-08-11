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Индикаторы

Alligator Histogram Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1906
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Развитие первой версии индикатора( Alligator Histogram ) - простой цветной гистограммы.


После многих тестов били внесены поправки - гистограмма теперь раскрашивается в стиле 'Four Colors':

Alligator Histogram Four Colors

Рис. 1. Alligator Histogram Four Colors

Алгоритм раскраски гистограммы - учитывается находится ли гистограмма выше/ниже нуля и находится ли она выше/ниже предыдущего столбика:

      /*
      'AlligatorBuffer' > previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' < 0.0 -> 'Color'=1.0
      'AlligatorBuffer' > previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' > 0.0 -> 'Color'=2.0
      'AlligatorBuffer' < previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' > 0.0 -> 'Color'=3.0
      'AlligatorBuffer' < previous AlligatorBuffer && 'AlligatorBuffer' < 0.0 -> 'Color'=4.0
      */

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