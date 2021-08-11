Идея индикатора

Развитие первой версии индикатора( Alligator Histogram ) - простой цветной гистограммы.





После многих тестов били внесены поправки - гистограмма теперь раскрашивается в стиле 'Four Colors':

Рис. 1. Alligator Histogram Four Colors

Алгоритм раскраски гистограммы - учитывается находится ли гистограмма выше/ниже нуля и находится ли она выше/ниже предыдущего столбика: