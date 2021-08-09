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Индикаторы

AD Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1428
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор 

Индикатор 'Accumulation/Distribution' сглаженный при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh

    AD Custom Smoothing

    Рис. 1. AD Custom Smoothing

      Cumulative candle 2 Cumulative candle 2

      Кумулятивная свеча, с учетом High и Low

      M5 Line on M1 M5 Line on M1

      Обозначение бара M5 на таймфрейме M1

      AD Custom Smoothing EA AD Custom Smoothing EA

      Стратегия по пользовательскому индикатору 'AD Custom Smoothing'

      Alligator Histogram Four Colors Alligator Histogram Four Colors

      Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator). Раскраска индикатора в стиле 'Four Colors'