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AD Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Индикатор 'Accumulation/Distribution' сглаженный при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh
Рис. 1. AD Custom Smoothing
Cumulative candle 2
Кумулятивная свеча, с учетом High и LowM5 Line on M1
Обозначение бара M5 на таймфрейме M1
AD Custom Smoothing EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'AD Custom Smoothing'Alligator Histogram Four Colors
Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator). Раскраска индикатора в стиле 'Four Colors'