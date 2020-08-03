Идея индикатора

Сначала появилась идея как-то визуализировать флеты при помощи индикатора iAlligator (Alligator). Для этого я решил построить гистограмму разницы между 'Lips' и 'Jaws'. Затем на график был случайно добавлен индикатора MACD - в итоге получилась неожиданная картина: 'Alligator Histogram' практически один в один повторяет MACD:

Рис. 1. Alligator Histogram