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Индикаторы

Alligator Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2342
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Сначала появилась идея как-то визуализировать флеты при помощи индикатора iAlligator (Alligator). Для этого я решил построить гистограмму разницы между 'Lips' и 'Jaws'. Затем на график был случайно добавлен индикатора MACD - в итоге получилась неожиданная картина: 'Alligator Histogram' практически один в один повторяет MACD:

Alligator Histogram

Рис. 1. Alligator Histogram

    Double size Double size

    Индикатор отображает High, Low и дополнительно двойной размер свечи

    Semaphore Line Semaphore Line

    Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии

    CatBoost bin continuous CatBoost bin continuous

    Чтение и применение моделей CatBoost

    RSI Levels RSI Levels

    Пользовательский индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - добавлены два настраиваемых уровня