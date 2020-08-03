Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Alligator Histogram - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2342
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Сначала появилась идея как-то визуализировать флеты при помощи индикатора iAlligator (Alligator). Для этого я решил построить гистограмму разницы между 'Lips' и 'Jaws'. Затем на график был случайно добавлен индикатора MACD - в итоге получилась неожиданная картина: 'Alligator Histogram' практически один в один повторяет MACD:
Рис. 1. Alligator Histogram
Double size
Индикатор отображает High, Low и дополнительно двойной размер свечиSemaphore Line
Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии
CatBoost bin continuous
Чтение и применение моделей CatBoostRSI Levels
Пользовательский индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - добавлены два настраиваемых уровня