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Индикаторы

Objects Panel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1983
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Objects Panel.mq5 (22.54 KB) просмотр
\MQL5\Images\
Object Types.zip (13.6 KB)
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Индикатор-панель

на базе класса CDialog

Просто панель которая выводит все (44) рисунка для графических объектов и рядом с ними чекбокс:

    Objects Panel

    Рис. 1. Objects Panel

    Требуется распаковать архив с рисунками так, чтобы получить следующий путь: [data folder]\MQL5\Images\Object Types.


    Панель без какого-либо функционала - к этой панели можно добавлять любой функционал.

      iRVI Expert 2 iRVI Expert 2

      Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Развитие первой версии

      iMACD Martin 2 iMACD Martin 2

      Мартингейл по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версии

      M5 Line on M1 M5 Line on M1

      Обозначение бара M5 на таймфрейме M1

      Cumulative candle 2 Cumulative candle 2

      Кумулятивная свеча, с учетом High и Low