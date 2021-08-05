Индикатор-панель

на базе класса CDialog

Просто панель которая выводит все (44) рисунка для графических объектов и рядом с ними чекбокс:





Рис. 1. Objects Panel

Требуется распаковать архив с рисунками так, чтобы получить следующий путь: [data folder]\MQL5\Images\Object Types.





Панель без какого-либо функционала - к этой панели можно добавлять любой функционал.