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Objects Panel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-панель
на базе класса CDialog
Просто панель которая выводит все (44) рисунка для графических объектов и рядом с ними чекбокс:
Рис. 1. Objects Panel
Требуется распаковать архив с рисунками так, чтобы получить следующий путь: [data folder]\MQL5\Images\Object Types.
Панель без какого-либо функционала - к этой панели можно добавлять любой функционал.
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