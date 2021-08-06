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Индикаторы

M5 Line on M1 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2473
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
M5 Line on M1.mq5 (8.35 KB) просмотр
\MQL5\Profiles\Templates\
Border.tpl (2.73 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Работает индикатор ТОЛЬКО на таймфрейме 'M1': на заданном количестве баров ('Max bars') рисуются вертикальные линии по времени открытия бара таймфрейма 'M5'

    M5 Line on M1

    Рис. 1. M5 Line on M1

    К индикатору идёт шаблон графика - его нужно разместить в паку \MQL5\Profiles\Templates\Border.tpl и перезагрузить терминал. После этого терминал увидит шаблон и Вы сможете вручную применить этот шаблон.

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