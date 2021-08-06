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M5 Line on M1 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Работает индикатор ТОЛЬКО на таймфрейме 'M1': на заданном количестве баров ('Max bars') рисуются вертикальные линии по времени открытия бара таймфрейма 'M5'
Рис. 1. M5 Line on M1
К индикатору идёт шаблон графика - его нужно разместить в паку \MQL5\Profiles\Templates\Border.tpl и перезагрузить терминал. После этого терминал увидит шаблон и Вы сможете вручную применить этот шаблон.
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