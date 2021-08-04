Принцип работы



ВНИМАНИЕ: Советник предназначен только для хедж-счетов! На неттинг-счетах работа советника непредсказуема!

Развитие первой версии: iMACD Martin

теперь два сигнала ('Reverse' и 'Crossover of the main and signal line') имеют два значения: обычный сигнал, с контролем индикатора относительно нуля или сигнал выключен), третий сигнал ('Crossing the zero level') имеет два значения: включен или выключен. параметр 'Bar current' задаёт текущий бар для сигналов - при 'true' текущий бар будет бар #0, а при 'false' - #1. для случая, когда глобальная остановка, можно выбрать отправлять email и/или Push сообщение (параметры 'Send an email' и 'Send push notifications') размер первого лота теперь не в количестве минимальных лотов, а сразу в лотах





В советнике нет Стоп лосса, Тейк профита и Трейлинга. Используется мартингейл по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Размер первой позиции задаётся через параметр 'Lots'. Для первой позиции нет никаких расчётов лота в процентах от депозита или в процентах от средств.

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры).

Советник держит всегда только одно направление позиций: например в рынке нет позиций, есть сигнал на открытие BUY - советник открывает позицию BUY. После этого сигналы на открытие SELL будут игнорироваться.

Сигналы индикатора iMACD (за основу взяты сигналы MACD, кроме дивергенции)

'Signal Reverse' - не важно положение гистограммы относительно нулевой линии и относительно сигнальной линии.

'Signal Crossover of the main and signal line' - учитывается только положение гистограммы относительно сигнальной линии.

'Signal Crossing the zero level' - учитывается положение гистограммы относительно нуля.





Наращивание позиций, ограничения лотности

Позиция (или позиции) будут закрыты если суммарная прибыль (с учётом комиссии и свопа) достигнет 'Profit target' (задаётся в валюте депозита). Проверка достижения прибыли производится на каждом тике.

'Position Increase Ratio' - коэффициент увеличения объёма позиции. Применяется ко второй и последующим позициям. Коэффициент умножается на объём предыдущей позиции.

'Minimum step between positions' - минимальный шаг между позициями ('0' означает отключение параметра). При наличии сигнала на открытие позиции проверятся расстояние между текущей ценой и последней позицией. Если расстояние меньше заданного - сигнал на открытие позиции игнорируется. Параметр работает только если в рынке уже есть позиция, а сигнал хочет открыть вторую и последующую позицию.

'Maximum position volume' - максимальный рассчитанный объём позиции и 'The maximum total volume of positions' - максимальный суммарный объём позиций. Если при расчёте объёма очередной позиции один из этих параметров будет преодолён - такое состояние будет расцениваться как ошибка: все позиции закрываются и торговля прекращается до следующего перезапуска.