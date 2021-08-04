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iMACD Martin 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
ВНИМАНИЕ: Советник предназначен только для хедж-счетов! На неттинг-счетах работа советника непредсказуема!
Развитие первой версии: iMACD Martin
теперь два сигнала ('Reverse' и 'Crossover of the main and signal line') имеют два значения: обычный сигнал, с контролем индикатора относительно нуля или сигнал выключен), третий сигнал ('Crossing the zero level') имеет два значения: включен или выключен.
параметр 'Bar current' задаёт текущий бар для сигналов - при 'true' текущий бар будет бар #0, а при 'false' - #1.
для случая, когда глобальная остановка, можно выбрать отправлять email и/или Push сообщение (параметры 'Send an email' и 'Send push notifications')
размер первого лота теперь не в количестве минимальных лотов, а сразу в лотах
В советнике нет Стоп лосса, Тейк профита и Трейлинга. Используется мартингейл по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Размер первой позиции задаётся через параметр 'Lots'. Для первой позиции нет никаких расчётов лота в процентах от депозита или в процентах от средств.
На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры).
Советник держит всегда только одно направление позиций: например в рынке нет позиций, есть сигнал на открытие BUY - советник открывает позицию BUY. После этого сигналы на открытие SELL будут игнорироваться.
Сигналы индикатора iMACD (за основу взяты сигналы MACD, кроме дивергенции)
'Signal Reverse' - не важно положение гистограммы относительно нулевой линии и относительно сигнальной линии.
'Signal Crossover of the main and signal line' - учитывается только положение гистограммы относительно сигнальной линии.
'Signal Crossing the zero level' - учитывается положение гистограммы относительно нуля.
Наращивание позиций, ограничения лотности
Позиция (или позиции) будут закрыты если суммарная прибыль (с учётом комиссии и свопа) достигнет 'Profit target' (задаётся в валюте депозита). Проверка достижения прибыли производится на каждом тике.
'Position Increase Ratio' - коэффициент увеличения объёма позиции. Применяется ко второй и последующим позициям. Коэффициент умножается на объём предыдущей позиции.
'Minimum step between positions' - минимальный шаг между позициями ('0' означает отключение параметра). При наличии сигнала на открытие позиции проверятся расстояние между текущей ценой и последней позицией. Если расстояние меньше заданного - сигнал на открытие позиции игнорируется. Параметр работает только если в рынке уже есть позиция, а сигнал хочет открыть вторую и последующую позицию.
'Maximum position volume' - максимальный рассчитанный объём позиции и 'The maximum total volume of positions' - максимальный суммарный объём позиций. Если при расчёте объёма очередной позиции один из этих параметров будет преодолён - такое состояние будет расцениваться как ошибка: все позиции закрываются и торговля прекращается до следующего перезапуска.
Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика.Delete all hidden objects
Скрипт удаляет все скрытые объекты
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Развитие первой версииObjects Panel
Индикатор-панель на базе класса CDialog: просто панель, которая выводит рисунки для всех графических типов