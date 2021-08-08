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Индикаторы

Cumulative candle 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2260
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

    Индикатор считает бары которые идут друг за другом в одном направлении - как одну свечу и отображает итоговое значение цены 'High' и 'Low' для этой свечи. В версии 2 теперь действует более строгое ограничение: если 

    high[i]>high[i-1]

    - это тренд вверх, а если

    low[i]<low[i-1]

    - это тренд вниз.

    Если есть промежуточный вариант - текущая свеча полностью внутри предыдущей или наоборот - никаких обозначений не ставится и считается, что тренда нет. Пояснение ниже на рисунке:

    Cumulative candle 2

    Рис. 1. Cumulative candle 2

    M5 Line on M1 M5 Line on M1

    Обозначение бара M5 на таймфрейме M1

    Objects Panel Objects Panel

    Индикатор-панель на базе класса CDialog: просто панель, которая выводит рисунки для всех графических типов

    AD Custom Smoothing AD Custom Smoothing

    Индикатор 'Accumulation/Distribution' сглаженный при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh.

    AD Custom Smoothing EA AD Custom Smoothing EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'AD Custom Smoothing'