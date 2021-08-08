Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Cumulative candle 2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2260
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы
Индикатор считает бары которые идут друг за другом в одном направлении - как одну свечу и отображает итоговое значение цены 'High' и 'Low' для этой свечи. В версии 2 теперь действует более строгое ограничение: если
high[i]>high[i-1]
- это тренд вверх, а если
low[i]<low[i-1]
- это тренд вниз.
Если есть промежуточный вариант - текущая свеча полностью внутри предыдущей или наоборот - никаких обозначений не ставится и считается, что тренда нет. Пояснение ниже на рисунке:
Рис. 1. Cumulative candle 2
Обозначение бара M5 на таймфрейме M1Objects Panel
Индикатор-панель на базе класса CDialog: просто панель, которая выводит рисунки для всех графических типов
Индикатор 'Accumulation/Distribution' сглаженный при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh.AD Custom Smoothing EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'AD Custom Smoothing'