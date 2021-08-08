Принцип работы

Индикатор считает бары которые идут друг за другом в одном направлении - как одну свечу и отображает итоговое значение цены 'High' и 'Low' для этой свечи. В версии 2 теперь действует более строгое ограничение: если

high[i]>high[i- 1 ]

- это тренд вверх, а если

low[i]<low[i- 1 ]

- это тренд вниз.

Если есть промежуточный вариант - текущая свеча полностью внутри предыдущей или наоборот - никаких обозначений не ставится и считается, что тренда нет. Пояснение ниже на рисунке:





Рис. 1. Cumulative candle 2