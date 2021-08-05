Торговая стратегия

Новое: развитие первой версии ( iRVI Expert ). Теперь два новых параметра:

' BUY is higher the highest BUY. SELL is below the lowest SELL '

' при ' true ' советник работает по-новому: новая BUY выше самой высокой BUY, новая SELL ниже самой низкой SELL

' советник работает по-новому: новая BUY выше самой высокой BUY, новая SELL ниже самой низкой SELL

при ' false ' - поведение как в советнике iRVI Expert: новая позиция BUY может быть открыта только если она будет НИЖЕ самой высокой BUY, соответственно новая позиция может быть открыта только если она будет ВЫШЕ самой низкой SELL.

' - поведение как в советнике iRVI Expert: новая позиция BUY может быть открыта только если она будет НИЖЕ самой высокой BUY, соответственно новая позиция может быть открыта только если она будет ВЫШЕ самой низкой SELL. ' Positions: Reverse '

' при ' false ' - поведение как в советнике iRVI Expert

' - поведение как в советнике iRVI Expert

при 'true' - переворот сигнала



Сигналы формируются от индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - проверка сигнала только в момент рождения нового бара. В советнике нет: Тейк профит, Стоп лосс и Трейлинга. При получении сигнала противоположные позиции закрываются.

Торговые сигналы:

сигнал BUY: индикатор находится ниже нуля и есть экстремум (прогиб вниз)

сигнал SELL: индикатор находится выше нуля и есть экстремум (прогиб вверх)





Рис. 1. iRVI Expert 2

Рекомендации по оптимизации:





Рис. 2. iRVI Expert - Settings









Рис. 3. iRVI Expert - Inputs





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

RVI:

Параметры индикатора iRVI.

Additional features:

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.