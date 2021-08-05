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iRVI Expert 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1445
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Новое: развитие первой версии ( iRVI Expert ). Теперь два новых параметра:

  • 'BUY is higher the highest BUY. SELL is below the lowest SELL
    • при 'true' советник работает по-новому: новая BUY выше самой высокой BUY, новая SELL ниже самой низкой SELL
    • при 'false' - поведение как в советнике iRVI Expert: новая позиция BUY может быть открыта только если она будет НИЖЕ самой высокой BUY, соответственно новая позиция может быть открыта только если она будет ВЫШЕ самой низкой SELL.
  • 'Positions: Reverse'
    • при 'false' - поведение как в советнике iRVI Expert
    • при 'true' - переворот сигнала


Сигналы формируются от индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - проверка сигнала только в момент рождения нового бара. В советнике нет: Тейк профит, Стоп лосс и Трейлинга. При получении сигнала противоположные позиции закрываются. 

Торговые сигналы:

  • сигнал BUY: индикатор находится ниже нуля и есть экстремум (прогиб вниз)
  • сигнал SELL: индикатор находится выше нуля и есть экстремум (прогиб вверх)

iRVI Expert 2

Рис. 1. iRVI Expert 2

Рекомендации по оптимизации:

iRVI Expert

Рис. 2. iRVI Expert - Settings


iRVI Expert

Рис. 3. iRVI Expert - Inputs


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' 

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

RVI:

Параметры индикатора iRVI.

Additional features:

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

iMACD Martin 2 iMACD Martin 2

Мартингейл по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версии

Kin_Dza_Dza Kin_Dza_Dza

Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика.

Objects Panel Objects Panel

Индикатор-панель на базе класса CDialog: просто панель, которая выводит рисунки для всех графических типов

M5 Line on M1 M5 Line on M1

Обозначение бара M5 на таймфрейме M1