Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iRVI Expert 2 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1445
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия
Новое: развитие первой версии ( iRVI Expert ). Теперь два новых параметра:
- 'BUY is higher the highest BUY. SELL is below the lowest SELL'
- при 'true' советник работает по-новому: новая BUY выше самой высокой BUY, новая SELL ниже самой низкой SELL
- при 'false' - поведение как в советнике iRVI Expert: новая позиция BUY может быть открыта только если она будет НИЖЕ самой высокой BUY, соответственно новая позиция может быть открыта только если она будет ВЫШЕ самой низкой SELL.
- 'Positions: Reverse'
- при 'false' - поведение как в советнике iRVI Expert
- при 'true' - переворот сигнала
Сигналы формируются от индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - проверка сигнала только в момент рождения нового бара. В советнике нет: Тейк профит, Стоп лосс и Трейлинга. При получении сигнала противоположные позиции закрываются.
Торговые сигналы:
- сигнал BUY: индикатор находится ниже нуля и есть экстремум (прогиб вниз)
- сигнал SELL: индикатор находится выше нуля и есть экстремум (прогиб вверх)
Рис. 1. iRVI Expert 2
Рекомендации по оптимизации:
Рис. 2. iRVI Expert - Settings
Рис. 3. iRVI Expert - Inputs
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
RVI:
Параметры индикатора iRVI.
Additional features:
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Мартингейл по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версииKin_Dza_Dza
Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика.
Индикатор-панель на базе класса CDialog: просто панель, которая выводит рисунки для всех графических типовM5 Line on M1
Обозначение бара M5 на таймфрейме M1