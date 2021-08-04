Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика, в зависимости от того, есть на графике открытые позиции или нет, а также в зависимости от того находится позиция в плюсе или в минусе.

Идея цветовой дифференциации штанов графиков взята отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/374423/page3#comment_23811875



