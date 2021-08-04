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Советники

Kin_Dza_Dza - эксперт для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
1807
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика, в зависимости от того, есть на графике открытые позиции или нет, а также в зависимости от того находится позиция в плюсе или в минусе. 

Идея цветовой дифференциации штанов графиков  взята отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/374423/page3#comment_23811875


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