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Kin_Dza_Dza - эксперт для MetaTrader 5
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Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика, в зависимости от того, есть на графике открытые позиции или нет, а также в зависимости от того находится позиция в плюсе или в минусе.
Идея цветовой дифференциации штанов графиков взята отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/374423/page3#comment_23811875
Delete all hidden objects
Скрипт удаляет все скрытые объектыBars window
Индикатор отображает прямоугольник от ... до ...
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