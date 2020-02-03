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Советники

iMACD Martin - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2369
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен только для хедж-счетов! На неттинг-счетах советник не будет работать!

В советнике нет Стоп лосса, Тейк профита и Трейлинга. Используется мартингейл по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Размер первой позиции задаётся в количестве минимальных лотов 'Number of Minimum Lots'. Для первой позиции нет никаких расчётов лота в процентах от депозита или в процентах от средств.

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры). При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.

Советник держит всегда только одно направление позиций: например в рынке нет позиций, есть сигнал на открытие BUY - советник открывает позицию BUY. После этого сигналы на открытие SELL будут игнорироваться.

Сигналы индикатора iMACD (за основу взяты сигналы MACD, кроме дивергенции)

Периодичность проверки сигналов задаётся через параметр 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает поиск сигнала ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает поиск сигнала каждые "N" секунд.

'Signal Reverse' - не важно положение гистограммы относительно нулевой линии и относительно сигнальной линии.

'Signal Crossover of the main and signal line' - учитывается только положение гистограммы относительно сигнальной линии.

'Signal Crossing the zero level' - учитывается положение гистограммы относительно нуля.

iMACD Martin

Любой из сигналов можно включать/отключать: 'Signal Reverse Use', 'Signal Crossover of the main and signal line Use', 'Signal Crossing the zero level Use' - главное не отключите одновременно все три сигнала :).

Наращивание позиций, ограничения лотности

Позиция (или позиции) будут закрыты если суммарная прибыль (с учётом комиссии и свопа) достигнет 'Profit target' (задаётся в валюте депозита). Проверка достижения прибыли производится на каждом тике.

'Position Increase Ratio' - коэффициент увеличения объёма позиции. Применяется ко второй и последующим позициям. Коэффициент умножается на объём предыдущей позиции.

'Minimum step between positions' - минимальный шаг между позициями ('0' означает отключение параметра). При наличии сигнала на открытие позиции проверятся расстояние между текущей ценой и последней позицией. Если расстояние меньше заданного - сигнал на открытие позиции игнорируется. Параметр работает только если в рынке уже есть позиция, а сигнал хочет открыть вторую и последующую позицию.

'Maximum position volume' - максимальный рассчитанный объём позиции и 'The maximum total volume of positions' - максимальный суммарный объём позиций. Если при расчёте объёма очередной позиции один из этих параметров будет  преодолён - такое состояние будет расцениваться как ошибка: все позиции закрываются и торговля прекращается до следующего перезапуска.

    Precipice MartIn 2 Precipice MartIn 2

    Доработка первой версии 'Precipice MartIn'

    Close all if a loss Close all if a loss

    Основная задача: при достижении убытка по Средствам закрыть все позиции

    Breakeven One Breakeven One

    Советник-утилита: выставляет один раз безубыток для позиции

    iAMA intersection iMA iAMA intersection iMA

    Торговая стратегия на пересечении трендовых индикаторов iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iMA (Moving Average, MA)