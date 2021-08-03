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Delete all hidden objects - скрипт для MetaTrader 5
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Описание скрипта
На графике часто бывает много объектов в свойстве которых указано "скрывать из списка объектов". Чтобы удалить такие объекты нужно открыть список объектов, затем кликнуть на "показывать все объекты" и толко потом можно начать вручную их удалять.
Данный скрипт автоматически удаляет с графика подобные объекты.
Рис. 1. Delete all hidden objects
Bars window
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Kin_Dza_Dza
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