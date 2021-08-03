Описание скрипта

На графике часто бывает много объектов в свойстве которых указано "скрывать из списка объектов". Чтобы удалить такие объекты нужно открыть список объектов, затем кликнуть на "показывать все объекты" и толко потом можно начать вручную их удалять.

Данный скрипт автоматически удаляет с графика подобные объекты.





Рис. 1. Delete all hidden objects