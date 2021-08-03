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Delete all hidden objects - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1444
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Описание скрипта

На графике часто бывает много объектов в свойстве которых указано "скрывать из списка объектов". Чтобы удалить такие объекты нужно открыть список объектов, затем кликнуть на "показывать все объекты" и толко потом можно начать вручную их удалять.

Данный скрипт автоматически удаляет с графика подобные объекты.

    Delete all hidden objects

    Рис. 1. Delete all hidden objects

      Bars window Bars window

      Индикатор отображает прямоугольник от ... до ...

      Smoothing Average Delta Pending Smoothing Average Delta Pending

      Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора. При сигнале - выставляется отложенный stop ордер. Трейлинг отложенного ордера

      Kin_Dza_Dza Kin_Dza_Dza

      Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика.

      iMACD Martin 2 iMACD Martin 2

      Мартингейл по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версии