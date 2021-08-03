Идея индикатора

Рисуем прямоугольник от 'The number of the starting bar' (визуально это правый бар на графике) до 'The number of the end bar' (визуально это левый бар на графике). В подписи прямоугольника указывается его высота в points. Дополнительно рисуются два объекта "правая ценовая метка" - для максимальной и минимальной цены прямоугольника.





Рис. 1. Bars window