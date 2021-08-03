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Индикаторы

Bars window - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2228
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Рисуем прямоугольник от 'The number of the starting bar' (визуально это правый бар на графике) до 'The number of the end bar' (визуально это левый бар на графике). В подписи прямоугольника указывается его высота в points. Дополнительно рисуются два объекта "правая ценовая метка" - для максимальной и минимальной цены прямоугольника.

    Bars window

    Рис. 1. Bars window

      Smoothing Average Delta Pending Smoothing Average Delta Pending

      Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора. При сигнале - выставляется отложенный stop ордер. Трейлинг отложенного ордера

      Three White Soldiers Three Black Crows Three White Soldiers Three Black Crows

      Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)

      Delete all hidden objects Delete all hidden objects

      Скрипт удаляет все скрытые объекты

      Kin_Dza_Dza Kin_Dza_Dza

      Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика.