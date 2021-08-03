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Bars window - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Рисуем прямоугольник от 'The number of the starting bar' (визуально это правый бар на графике) до 'The number of the end bar' (визуально это левый бар на графике). В подписи прямоугольника указывается его высота в points. Дополнительно рисуются два объекта "правая ценовая метка" - для максимальной и минимальной цены прямоугольника.
Рис. 1. Bars window
Smoothing Average Delta Pending
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора. При сигнале - выставляется отложенный stop ордер. Трейлинг отложенного ордераThree White Soldiers Three Black Crows
Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)
Delete all hidden objects
Скрипт удаляет все скрытые объектыKin_Dza_Dza
Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика.