Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук. - страница 3

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DMITRII SALNIKOV:
А можно как-то сделать чтобы фон менялся если есть ордера? Ну например красный был? 
   if(PositionSelect(Symbol())){
      ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,clrRed);      
   }
   else{
      ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,clrBlack);      
   }
 
Напрашивается модерн терминала по цветовым схемам.
 
Renat Akhtyamov:
Напрашивается модерн терминала по цветовым схемам.

Вот не мое это видимо, и не Dmitry Fedoseev ))) Но люди есть, которым это нравится, и даже очень)))

 
DMITRII SALNIKOV:
А можно как-то сделать чтобы фон менялся если есть ордера? Ну например красный был?

Блин, до этого коммента не думал, что есть люди которые меняют фон как цветомузыку)))


А вообще, я толи в тему не въехал, то ли одно из двух. Зачем постоянно менять фон?

В большинстве случаев, настроил чел удобную цветовую схему, сохранил её в шаблон с именем "default" и "tester", всё, живём и радуемся жизни.

ИМХО.

 
Aleksandr Slavskii:

Блин, до этого коммента не думал, что есть люди которые меняют фон как цветомузыку)))


А вообще, я толи в тему не въехал, то ли одно из двух. Зачем постоянно менять фон?

В большинстве случаев, настроил чел удобную цветовую схему, сохранил её в шаблон с именем "default" и "tester", всё, живём и радуемся жизни.

ИМХО.

Например на одном мониторе у тебя много маленьких графиков открыто. И вот красный фон у тех где открытые позиции, черный у тех где ничего нету. Удобно что можно не вглядываться и не искать в логах где что, а сразу идентифицировать. По-идее было бы прекрасно так: если есть профит цвет зеленый, если лосс красный, если нету ордеров черный.

 
DMITRII SALNIKOV:

Например на одном мониторе у тебя много маленьких графиков открыто. И вот красный фон у тех где открытые позиции, черный у тех где ничего нету. Удобно что можно не вглядываться и не искать в логах где что, а сразу идентифицировать. По-идее было бы прекрасно так: если есть профит цвет зеленый, если лосс красный, если нету ордеров черный.

https://www.mql5.com/ru/code/35911

Kin_Dza_Dza
Kin_Dza_Dza
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Советник Kin_Dza_Dza меняет цвет фона графика.
 
Dmitry Fedoseev #:

В приложении скрипт, можете разместить его в маркете от своего имени, если хотите. Или к кодабазе.

Добавил еще включение рисования сетки, но во всех случаях она цвете Silver. Если придумаете цвета для сетки - добавлю.

До сих пор этот скрипт работает (который в посте ).
И, кстати, работает и на МТ4 тоже (просто переименовать tpl.mq5 в tpl.mq4 и скомпилировать).
Реально полезная штука.

Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук. - Попробуйте сделать скрипт, который при запуске создаст кучу файлов с шаблонами. Переношу на свой график копипастом каждой линии свойств.
Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук. - Попробуйте сделать скрипт, который при запуске создаст кучу файлов с шаблонами. Переношу на свой график копипастом каждой линии свойств.
  • 2021.07.29
  • www.mql5.com
И потом вручную менял цветовую схему со своей на вашу и это было долго. а цветовые схемы, которые пользователю надо применять к своим уже темплатам шаблонам. Пора просить возможность ввода нового шаблона редактируемого пользователем цветовой шаблон
 

Да, интересная вещь

Выглядит так


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