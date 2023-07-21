Цветовые шаблоны для MT5. 40 штук. - страница 3
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А можно как-то сделать чтобы фон менялся если есть ордера? Ну например красный был?
Напрашивается модерн терминала по цветовым схемам.
Вот не мое это видимо, и не Dmitry Fedoseev ))) Но люди есть, которым это нравится, и даже очень)))
А можно как-то сделать чтобы фон менялся если есть ордера? Ну например красный был?
Блин, до этого коммента не думал, что есть люди которые меняют фон как цветомузыку)))
А вообще, я толи в тему не въехал, то ли одно из двух. Зачем постоянно менять фон?
В большинстве случаев, настроил чел удобную цветовую схему, сохранил её в шаблон с именем "default" и "tester", всё, живём и радуемся жизни.
ИМХО.
Блин, до этого коммента не думал, что есть люди которые меняют фон как цветомузыку)))
А вообще, я толи в тему не въехал, то ли одно из двух. Зачем постоянно менять фон?
В большинстве случаев, настроил чел удобную цветовую схему, сохранил её в шаблон с именем "default" и "tester", всё, живём и радуемся жизни.
ИМХО.
Например на одном мониторе у тебя много маленьких графиков открыто. И вот красный фон у тех где открытые позиции, черный у тех где ничего нету. Удобно что можно не вглядываться и не искать в логах где что, а сразу идентифицировать. По-идее было бы прекрасно так: если есть профит цвет зеленый, если лосс красный, если нету ордеров черный.
Например на одном мониторе у тебя много маленьких графиков открыто. И вот красный фон у тех где открытые позиции, черный у тех где ничего нету. Удобно что можно не вглядываться и не искать в логах где что, а сразу идентифицировать. По-идее было бы прекрасно так: если есть профит цвет зеленый, если лосс красный, если нету ордеров черный.
https://www.mql5.com/ru/code/35911
В приложении скрипт, можете разместить его в маркете от своего имени, если хотите. Или к кодабазе.
Добавил еще включение рисования сетки, но во всех случаях она цвете Silver. Если придумаете цвета для сетки - добавлю.
До сих пор этот скрипт работает (который в посте #17 ).
И, кстати, работает и на МТ4 тоже (просто переименовать tpl.mq5 в tpl.mq4 и скомпилировать).
Реально полезная штука.
Да, интересная вещь
Выглядит так