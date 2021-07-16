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MACD Intersection Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Четыре вида пересечений:
- пересечение главной и сигнальной линии ниже нуля (буфер 'Main and Signal Buy')
- пересечение главной и сигнальной линии выше нуля (буфер 'Main and Signal Sell')
- пересечений нуля главной линией снизу вверх (буфер 'Main cross zero Buy')
- пересечение нуля главной линией сверху вниз (буфер 'Main cross zero Sell')
Можно выбирать два вида индикатора в параметре 'MACD type:' - 'MACD Original' или 'MACD Custom Averaging' (стандартный MACD или пользовательский MACD Custom Averaging )
Рис. 1. MACD Intersection Chart Original
Рис. 2. MACD Intersection Chart Custom
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Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). МартингейлClose after N
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