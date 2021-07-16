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Индикаторы

MACD Intersection Chart - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2506
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея индикатора

Четыре вида пересечений:

  1. пересечение главной и сигнальной линии ниже нуля (буфер 'Main and Signal Buy')
  2. пересечение главной и сигнальной линии выше нуля (буфер 'Main and Signal Sell')
  3. пересечений нуля главной линией снизу вверх (буфер 'Main cross zero Buy')
  4. пересечение нуля главной линией сверху вниз (буфер 'Main cross zero Sell')

Можно выбирать два вида индикатора в параметре 'MACD type:' - 'MACD Original' или 'MACD Custom Averaging' (стандартный MACD или пользовательский MACD Custom Averaging )

MACD Intersection Chart

Рис. 1. MACD Intersection Chart Original


MACD Intersection Chart

Рис. 2. MACD Intersection Chart Custom

    iMACD Intersection Martingale iMACD Intersection Martingale

    Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Мартингейл

    Close after N Close after N

    Утилита: позиция закрывается через заданное время. Само время задаётся через три параметра: количество часов, минут и секунд

    Day Filling Day Filling

    Дневные свечи на базе графического стиля DRAW_FILLING

    Day Box Day Box

    Индикатор-утилита: управляет одним объектом OBJ_RECTANGLE и двумя OBJ_TREND, которые строятся на протяжении дня.