Идея индикатора-утилиты

Отображать в течении дня

верхнюю линии (её цена задаётся в ' Trend Line Up: Price Up ')

') прямоугольник (у которого задаётся две цены: ' Rectangle: Price Up ' и ' Rectangle:Price Down ')

' и ' ') и нижнюю линию (её цена - это 'Trend Line Down:Price Down')

Рис. 1. Day Box

Если наступит новый день, то индикатор начнет рисование трех указанных объектов по заданным ценам, но уже для нового дня. При этом новые объекты не создаются - индикатор работает с указанными тремя объектами.

Чтобы у объектов было видно описание на графике - нужно в свойствах графика отметить графу:

Рис. 2. Day Box