Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Day Box - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1963
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора-утилиты
Отображать в течении дня
- верхнюю линии (её цена задаётся в 'Trend Line Up: Price Up')
- прямоугольник (у которого задаётся две цены: 'Rectangle: Price Up' и 'Rectangle:Price Down')
- и нижнюю линию (её цена - это 'Trend Line Down:Price Down')
Рис. 1. Day Box
Если наступит новый день, то индикатор начнет рисование трех указанных объектов по заданным ценам, но уже для нового дня. При этом новые объекты не создаются - индикатор работает с указанными тремя объектами.
Чтобы у объектов было видно описание на графике - нужно в свойствах графика отметить графу:
Рис. 2. Day Box
Дневные свечи на базе графического стиля DRAW_FILLINGMACD Intersection Chart
Индикатора выводит Arrow на главный график при пересечениях индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Выбор из двух индикаторов: стандартного MACD или пользовательского MACD Custom Averaging
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2iAlligator M1
Стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) на таймфрейме M1