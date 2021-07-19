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Индикаторы

Day Box - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1963
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора-утилиты

Отображать в течении дня

  • верхнюю линии (её цена задаётся в 'Trend Line Up: Price Up') 
  • прямоугольник (у которого задаётся две цены: 'Rectangle: Price Up' и 'Rectangle:Price Down')
  • и нижнюю линию (её цена - это 'Trend Line Down:Price Down')

Day Box

Рис. 1. Day Box

Если наступит новый день, то индикатор начнет рисование трех указанных объектов по заданным ценам, но уже для нового дня. При этом новые объекты не создаются - индикатор работает с указанными тремя объектами.

Чтобы у объектов было видно описание на графике - нужно в свойствах графика отметить графу:

Day Box

Рис. 2. Day Box

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    MACD Intersection Chart MACD Intersection Chart

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    iCCI Smile iCCI Smile

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2

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