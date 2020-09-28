CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD Custom Averaging - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2634
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Теперь в индикаторе MACD для Moving Average 'Fast' и 'Slow' можно настроить метод усреднения и тип цены.

MACD Custom Averaging

Рис. 1. MACD Custom Averaging


MACD Custom Averaging

Рис. 2. MACD Custom Averaging - параметры


VIDYA Corridor VIDYA Corridor

Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

Volume custom Volume custom

Индикатор для каждого таймфрейма рассчитывает объем по ценам и объему M1.

StdDev Histogram StdDev Histogram

StdDev в виде цветной гистограммы

CloseAllProfitPositions CloseAllProfitPositions

Скрипт закрывает все профитные позиции всего счета