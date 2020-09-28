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MACD Custom Averaging - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Теперь в индикаторе MACD для Moving Average 'Fast' и 'Slow' можно настроить метод усреднения и тип цены.
Рис. 1. MACD Custom Averaging
Рис. 2. MACD Custom Averaging - параметры
VIDYA Corridor
Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)Volume custom
Индикатор для каждого таймфрейма рассчитывает объем по ценам и объему M1.
StdDev Histogram
StdDev в виде цветной гистограммыCloseAllProfitPositions
Скрипт закрывает все профитные позиции всего счета