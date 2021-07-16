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Day Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Дневные свечи без графических объектов - только на базе графического стиля DRAW_FILLING. Правда есть один нюанс: чтобы не было перекрещивания последний бар дня приходится пропускать, зато индикатор рисует без графических объектов.
Рис. 1. Day Filling
Индикатора выводит Arrow на главный график при пересечениях индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Выбор из двух индикаторов: стандартного MACD или пользовательского MACD Custom AveragingiMACD Intersection Martingale
Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Мартингейл
Индикатор-утилита: управляет одним объектом OBJ_RECTANGLE и двумя OBJ_TREND, которые строятся на протяжении дня.iCCI Smile
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2