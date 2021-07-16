Идея индикатора

Дневные свечи без графических объектов - только на базе графического стиля DRAW_FILLING. Правда есть один нюанс: чтобы не было перекрещивания последний бар дня приходится пропускать, зато индикатор рисует без графических объектов.





Рис. 1. Day Filling