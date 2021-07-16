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Индикаторы

Day Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1780
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея индикатора

Дневные свечи без графических объектов - только на базе графического стиля DRAW_FILLING. Правда есть один нюанс: чтобы не было перекрещивания последний бар дня приходится пропускать, зато индикатор рисует без графических объектов.

Day Filling

Рис. 1. Day Filling

    MACD Intersection Chart MACD Intersection Chart

    Индикатора выводит Arrow на главный график при пересечениях индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Выбор из двух индикаторов: стандартного MACD или пользовательского MACD Custom Averaging

    iMACD Intersection Martingale iMACD Intersection Martingale

    Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Мартингейл

    Day Box Day Box

    Индикатор-утилита: управляет одним объектом OBJ_RECTANGLE и двумя OBJ_TREND, которые строятся на протяжении дня.

    iCCI Smile iCCI Smile

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2