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Close after N - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Время жизни позиции задаётся через три независимых параметра: 'After: Hour', 'After: Minutes', 'After: Seconds'. Есть ограничение: любой их этих трёх параметров не может иметь значение более 255.
Так как у советника Magic number равен '0' - то в истории будет видно, что закрытие было совершено советником с Magic number '0'.
Рис. 1. Close after N
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