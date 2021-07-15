Идея утилиты

Время жизни позиции задаётся через три независимых параметра: 'After: Hour', 'After: Minutes', 'After: Seconds'. Есть ограничение: любой их этих трёх параметров не может иметь значение более 255.

Так как у советника Magic number равен '0' - то в истории будет видно, что закрытие было совершено советником с Magic number '0'.





Рис. 1. Close after N