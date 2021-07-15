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Close after N - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1710
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея утилиты

Время жизни позиции задаётся через три независимых параметра: 'After: Hour', 'After: Minutes', 'After: Seconds'. Есть ограничение: любой их этих трёх параметров не может иметь значение более 255.

Так как у советника Magic number равен '0' - то в истории будет видно, что закрытие было совершено советником с Magic number '0'.

Close after N

Рис. 1. Close after N

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Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) на базе четырёх цветов

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Индикатора выводит Arrow на главный график при пересечениях индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Выбор из двух индикаторов: стандартного MACD или пользовательского MACD Custom Averaging