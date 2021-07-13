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RSI Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - гистограмма на двух буферах). Гистограмма может быть раскрашена в четыре цвета в зависимости от нахождения ниже уровня 'RSI: Level DOWN' или выше уровня 'RSI: Level UP' и результата сравнения значений индикатора на текущем и предыдущем барах.
Схема раскраски (она есть в коде индикатора):
/*
'RSI' > previous RSI && 'RSI' < RSI: Level DOWN -> 'Color'=1.0
'RSI' > previous RSI && 'RSI' > RSI: Level UP -> 'Color'=2.0
'RSI' < previous RSI && 'RSI' > RSI: Level UP -> 'Color'=3.0
'RSI' < previous RSI && 'RSI' < RSI: Level DOWN -> 'Color'=4.0
*/
Вид индикатора 'RSI Four Colors':
Рис. 1. RSI Four Colors
Индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) сглаженный в виде цветной гистограммыCommand Line Utility
Утилита команд от Цветных линий
Утилита: позиция закрывается через заданное время. Само время задаётся через три параметра: количество часов, минут и секундiMACD Intersection Martingale
Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Мартингейл