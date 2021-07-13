Идея индикатора

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - гистограмма на двух буферах). Гистограмма может быть раскрашена в четыре цвета в зависимости от нахождения ниже уровня 'RSI: Level DOWN' или выше уровня 'RSI: Level UP' и результата сравнения значений индикатора на текущем и предыдущем барах.

Схема раскраски (она есть в коде индикатора):

Вид индикатора 'RSI Four Colors':





Рис. 1. RSI Four Colors