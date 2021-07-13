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Индикаторы

RSI Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2389
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - гистограмма на двух буферах). Гистограмма может быть раскрашена в четыре цвета в зависимости от нахождения ниже уровня 'RSI: Level DOWN' или выше уровня 'RSI: Level UP' и результата сравнения значений индикатора на текущем и предыдущем барах. 

Схема раскраски (она есть в коде индикатора):

      /*
       'RSI' > previous RSI && 'RSI' < RSI: Level DOWN -> 'Color'=1.0
       'RSI' > previous RSI && 'RSI' > RSI: Level UP   -> 'Color'=2.0
       'RSI' < previous RSI && 'RSI' > RSI: Level UP   -> 'Color'=3.0
       'RSI' < previous RSI && 'RSI' < RSI: Level DOWN -> 'Color'=4.0
      */

Вид индикатора 'RSI Four Colors':

RSI Four Colors

Рис. 1. RSI Four Colors

    StdDev Custom Histogram Smoothing StdDev Custom Histogram Smoothing

    Индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) сглаженный в виде цветной гистограммы

    Command Line Utility Command Line Utility

    Утилита команд от Цветных линий

    Close after N Close after N

    Утилита: позиция закрывается через заданное время. Само время задаётся через три параметра: количество часов, минут и секунд

    iMACD Intersection Martingale iMACD Intersection Martingale

    Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Мартингейл