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Индикаторы

StdDev Custom Histogram Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1619
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) сглаживается с заданным периодом ('period of averaging') и заданным типом усреднения ('type of smoothing'). Отображается индикатор в виде цветной гистограммы: сравнивается текущий бар с предыдущим.

    StdDev Custom Histogram Smoothing

    Рис. 1. StdDev Custom Histogram Smoothing

    Command Line Utility Command Line Utility

    Утилита команд от Цветных линий

    CCIOnMA Histogram One Position CCIOnMA Histogram One Position

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'

    RSI Four Colors RSI Four Colors

    Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) на базе четырёх цветов

    Close after N Close after N

    Утилита: позиция закрывается через заданное время. Само время задаётся через три параметра: количество часов, минут и секунд