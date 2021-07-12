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StdDev Custom Histogram Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) сглаживается с заданным периодом ('period of averaging') и заданным типом усреднения ('type of smoothing'). Отображается индикатор в виде цветной гистограммы: сравнивается текущий бар с предыдущим.
Рис. 1. StdDev Custom Histogram Smoothing
Command Line Utility
Утилита команд от Цветных линийCCIOnMA Histogram One Position
Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'
RSI Four Colors
Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) на базе четырёх цветовClose after N
Утилита: позиция закрывается через заданное время. Само время задаётся через три параметра: количество часов, минут и секунд