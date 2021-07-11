накидываем на график Горизонтальную или Трендовую линию и задаём цвет от которого будет выполнятся команда.

input group "---- : Monitoring: ----" input color MonitoringColorBuy = clrGold; input color MonitoringColorClosBuy = clrOrangeRed; input color MonitoringColorSell = clrYellow; input color MonitoringColorClosSell = clrMagenta;