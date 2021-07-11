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Советники

Command Line Utility - эксперт для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
1520
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

накидываем на график Горизонтальную или Трендовую линию и задаём цвет от которого будет выполнятся команда.

input group  "---- : Monitoring:  ----"
input color  MonitoringColorBuy      = clrGold;      // : Buy MonitoringColor, EA only monitors this lines color
input color  MonitoringColorClosBuy  = clrOrangeRed; // : Close Buy MonitoringColor
input color  MonitoringColorSell     = clrYellow;    // : Sell MonitoringColor, EA only monitors this lines color
input color  MonitoringColorClosSell = clrMagenta;   // : Close Sell MonitoringColor



BTCUSDH1




Trade line by color 1002
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    Советник-утилита: закрывает позицию, если с момента её открытия прошло 24 часа

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