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Command Line Utility - эксперт для MetaTrader 5
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накидываем на график Горизонтальную или Трендовую линию и задаём цвет от которого будет выполнятся команда.
input group "---- : Monitoring: ----" input color MonitoringColorBuy = clrGold; // : Buy MonitoringColor, EA only monitors this lines color input color MonitoringColorClosBuy = clrOrangeRed; // : Close Buy MonitoringColor input color MonitoringColorSell = clrYellow; // : Sell MonitoringColor, EA only monitors this lines color input color MonitoringColorClosSell = clrMagenta; // : Close Sell MonitoringColor
Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'Close after 24 hours
Советник-утилита: закрывает позицию, если с момента её открытия прошло 24 часа
Индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) сглаженный в виде цветной гистограммыRSI Four Colors
Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) на базе четырёх цветов