Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору CCIOnMA Histogram и ищет сигналы только в момент рождения нового бара. Сам индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' (на этом же таймфрейме определяется момент рождения нового бара). Размер лота всегда постоянный. Советник не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - в рынке всегда не более одной позиции. При получении противоположного сигнала позиция закрывается и открывается сразу новая позиция в направлении сигала.

Торговые сигналы:

В момент рождения нового бара ищем момент пересечения нулевой линии:





Рис. 1. CCIOnMA Histogram One Position





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот всегда постоянный и задаётся в параметре 'Lots'.

CCIOnMA Histogramm

Параметры пользовательского индикатора.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.