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Советники

CCIOnMA Histogram One Position - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1254
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору CCIOnMA Histogram и ищет сигналы только в момент рождения нового бара. Сам индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' (на этом же таймфрейме определяется момент рождения нового бара). Размер лота всегда постоянный. Советник не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - в рынке всегда не более одной позиции. При получении противоположного сигнала позиция закрывается и открывается сразу новая позиция в направлении сигала.

Торговые сигналы:

В момент рождения нового бара ищем момент пересечения нулевой линии:

CCIOnMA Histogram One Position

Рис. 1. CCIOnMA Histogram One Position


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот всегда постоянный и задаётся в параметре 'Lots'.

CCIOnMA Histogramm

Параметры пользовательского индикатора.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

Close after 24 hours Close after 24 hours

Советник-утилита: закрывает позицию, если с момента её открытия прошло 24 часа

Candle touches MA Alert Candle touches MA Alert

Выдача сигнализации при касании индикатора 'MA'

Command Line Utility Command Line Utility

Утилита команд от Цветных линий

StdDev Custom Histogram Smoothing StdDev Custom Histogram Smoothing

Индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) сглаженный в виде цветной гистограммы