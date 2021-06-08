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CCIOnMA Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) в виде гистограммы. Индикатора рассчитывается по индикатору iMA (Moving Average). В окне индикатора выводится информация о входных параметрах CCI и MA.
Рис. 1. CCIOnMA Histogram
Close Delete all Equity control
Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордераiMACD Difference Close All
Советник-утилита: при граничной разнице между линиями индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) советник закроет все позиции на текущем символе.
Stochastic Levels Histogram
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) уровни которого отрисованы гистограммойStochastic Levels Histogram EA
Советник по одноименному пользовательскому индикатору