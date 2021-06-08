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Индикаторы

CCIOnMA Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1698
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) в виде гистограммы. Индикатора рассчитывается по индикатору iMA (Moving Average). В окне индикатора выводится информация о входных параметрах CCI и MA.

CCIOnMA Histogram

Рис. 1. CCIOnMA Histogram

    Close Delete all Equity control Close Delete all Equity control

    Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордера

    iMACD Difference Close All iMACD Difference Close All

    Советник-утилита: при граничной разнице между линиями индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) советник закроет все позиции на текущем символе.

    Stochastic Levels Histogram Stochastic Levels Histogram

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) уровни которого отрисованы гистограммой

    Stochastic Levels Histogram EA Stochastic Levels Histogram EA

    Советник по одноименному пользовательскому индикатору