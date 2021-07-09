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Close after 24 hours - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Советник отслеживает время прошедшее с момента открытия позиции и если прошло 24 часа - позиция будет закрыта. Советник обрабатывает все позиции - по любому символу и с любым Magic number.
Так как у советника Magic number равен '0' - то в истории будет видно, что закрытие было совершено советником с Magic number '0'.
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Рис. 1. Close after 24 hours
Candle touches MA Alert
Выдача сигнализации при касании индикатора 'MA'Alert Position Open 2
Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции
CCIOnMA Histogram One Position
Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'Command Line Utility
Утилита команд от Цветных линий