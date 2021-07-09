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Советники

Close after 24 hours - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1684
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея утилиты

Советник отслеживает время прошедшее с момента открытия позиции и если прошло 24 часа - позиция будет закрыта. Советник обрабатывает все позиции - по любому символу и с любым Magic number.

Так как у советника Magic number равен '0' - то в истории будет видно, что закрытие было совершено советником с Magic number '0'.

Close after 24 hours\

Рис. 1. Close after 24 hours

Candle touches MA Alert Candle touches MA Alert

Выдача сигнализации при касании индикатора 'MA'

Alert Position Open 2 Alert Position Open 2

Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции

CCIOnMA Histogram One Position CCIOnMA Histogram One Position

Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'

Command Line Utility Command Line Utility

Утилита команд от Цветных линий