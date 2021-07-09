Идея утилиты

Советник отслеживает время прошедшее с момента открытия позиции и если прошло 24 часа - позиция будет закрыта. Советник обрабатывает все позиции - по любому символу и с любым Magic number.

Так как у советника Magic number равен '0' - то в истории будет видно, что закрытие было совершено советником с Magic number '0'.

\



Рис. 1. Close after 24 hours