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Индикаторы

Candle touches MA Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1774
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Сигнализация, когда свеча касается индикатора 'MA'. Максимально возможное количество возможных сигналов:

    Candle touches MA Alert

    Рис. 1. Candle touches MA Alert

    Alert Position Open 2 Alert Position Open 2

    Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции

    ParabolicSAR Histogram 2 ParabolicSAR Histogram 2

    Индикатор SAR в виде гистограммы (разницы между соседними столбцами)

    Close after 24 hours Close after 24 hours

    Советник-утилита: закрывает позицию, если с момента её открытия прошло 24 часа

    CCIOnMA Histogram One Position CCIOnMA Histogram One Position

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'