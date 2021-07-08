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Candle touches MA Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сигнализация, когда свеча касается индикатора 'MA'. Максимально возможное количество возможных сигналов:
Рис. 1. Candle touches MA Alert
Alert Position Open 2
Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позицииParabolicSAR Histogram 2
Индикатор SAR в виде гистограммы (разницы между соседними столбцами)
Close after 24 hours
Советник-утилита: закрывает позицию, если с момента её открытия прошло 24 часаCCIOnMA Histogram One Position
Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'