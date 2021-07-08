Candle touches MA Alert

Индикатор SAR в виде гистограммы (разницы между соседними столбцами)

Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции

Советник-утилита: закрывает позицию, если с момента её открытия прошло 24 часа

Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCIOnMA Histogram'